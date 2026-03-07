Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında dijital mecralarda kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

“Ekran Arkasında Şiddet: Dijital Alanda Kadın Olmak” başlıklı panel, Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirildi.

Hasipoğlu: İhbar hattı kuruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, açılış konuşmasında, dijital ortamda kadınlara yönelik şiddetle mücadelede farkındalık, erişilebilir başvuru mekanizmaları ve kurumsal koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakanlık olarak dijital alanda özellikle çocukların korunmasına yönelik bir süreç başlattıklarını söyleyen Hasipoğlu, çocukların günün büyük bölümünü dijital mecralarda geçirdiğine dikkat çekti. Hasipoğlu, ihbar hattı ve web portalı üzerinden başlatılan çalışmaların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik yüzde 100 prim desteği uygulamasının da sürdüğünü dile getiren Hasipoğlu, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kadınlara ücretsiz hukuki destek

Barolar Birliği ile yapılan adli yardım anlaşması kapsamında şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlandığını da belirten Hasipoğlu, bu yıl protokolün kapsamının genişletildiğini ifade etti. Hasipoğlu, şiddet mağduru kadınlara olayın yaşandığı andan itibaren hukuki destek sağlanmasının ve uzaklaştırma gibi koruyucu tedbirlerin hızla alınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Emniyet birimleri, hukukçular, sosyal hizmet uzmanları ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte hareket ederek güçlü bir mücadele zemini oluşturmak istediklerini belirten Hasipoğlu, “Kadınlarımızın kendini güvende hissetmediği bir toplumda gerçek anlamda sosyal haklardan söz etmemiz mümkün değildir. Kadınların özgür, eşit ve güvenli biçimde hayatın her alanında var olabildiği bir düzen güçlü bir toplumun temelidir.” dedi.

Hasipoğlu, düzenlenen panelin dijital alanda kadına yönelik şiddetin görünür kılınmasına, somut çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Ecevit: Şiddet dijital platformlarda da ortaya çıkıyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de kadına yönelik şiddetin yıllardır mücadele edilen ve toplumsal yapıyı derinden etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğunu vurguladı. Ecevit, şiddetin artık yalnızca fiziksel ortamlarda değil, dijital platformlarda da farklı biçimlerde ortaya çıktığına dikkat çekti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici politikalar üretmeye devam edeceklerini söyleyen Ecevit, ilgili kurum ve dairelerle iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından dijital ortamda artan şiddet, taciz ve siber zorbalık gibi sorunlar ele alındı.

Bakanlıklarda Kadınlar Günü kutlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma, Tarım ve Doğal Kaynaklar ve Dışişleri Bakanlıklarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bazı bakanlıklarda görev yapan kadın personel için kutlama etkinlikleri düzenlendi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kadın personeli ziyaret ederek günlerini kutladı. Bakanlık binasında çalışan kadın personelin odalarını tek tek ziyaret eden Arıklı, çalışanların Kadınlar Günü’nü tebrik etti ve çikolata takdim etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Bakanlık Müsteşarı Ercan Akerzurumlu da, bakanlık bünyesinde görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da Türk Ajansı Kıbrıs personeli ile bir araya gelerek hediye takdim etti.

