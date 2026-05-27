Elektrik zammına ilk tepki

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, elektrik maliyetlerinin sanayi üretiminde en önemli girdilerden biri olduğunu belirtti.

Sanayi üretiminin zor durumda olduğunu belirten Kamacıoğlu, “Zaten kaybolan rekabet gücümüzü tamamen yitireceğiz. Ürettiğimiz ürünlerin benzerleri Türkiye’den geliyor. Türkiye’de band başına 3 lira civarında olan sanayi elektriği bizde 10 liraydı, ayakta duramıyorduk. Bu zamla 12 buçuk liraya geldiğini düşündüğümüzde fiyat kontrolümüzü kaybetmemiş olacağız” dedi.

Kamacıoğlu, temizlik ilaçları, inşaat sektörüne verilen hizmetler, gıda sektörü ve su sektörüne dikkat çekti. Kamacıoğlu“Su sektöründe 25 üretici ve bin 500 çalışan var. Son aylarda zor durumdaydılar. Bu zamla daha da zor duruma düşeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında çoğu üretim noktasının ana hammaddesinin enerji olduğunu da belirten Kamacıoğlu, “Sayın Başbakanın da yanımızda olmasını bekliyoruz. Sanayiciler için yardım paketi hazırlamasını talep ediyoruz.

Bayramdan sonra ekonomik örgütlerle bir araya geleceğiz, görüşeceğiz ve yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

