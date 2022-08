Elektriksiz kalan vatandaşlar isyan etti

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın en yoğun yerleşim bölgesi olan Gönyeli ve Yenikent’te yaşayan vatandaşlar, önceki akşam başlayan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden elektrik kesintilerine karşı adeta isyan etti.

Özellikle iş yapamaz duruma gelen bölge esnafı, böylesi bir ekonomik krizde darbe üstüne darbe yediklerini belirterek ülke yöneticilerine “yetti artık, yetti” sözleriyle mesaj gönderdi.

Bölgeye yer altından giden kabloların arıza yaptığını söyleyen Elektrik Kurumu yetkilileri ise, teknik ekibin arızayı gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Kesintilerin uzun sürmesi nedeniyle buzluklarda et ve balıklar tüketilmez hale gelirken, zarara uğrayan esnaf, mali kaybı kimin karşılayacağını sordu.

Jeneratörü olan işyerleri mazot giderinden, jeneratörü olmayanlar ise dükkan içinde oturamamaktan şikayet etti. Bazı berber ve kuaförler ise bina dışında saç kesmeye çalıştı.

Ne dediler…?

Abidin Çolak (Balıkçı)

“ Gönyeli’de 15 saati aşkın bir elektrik kesintisi oldu. Sabah 07.30’da dükkânımızı açtık ancak hiçbir iş yapamadık. Dolapları, klimaları bu sıcakta çalıştıramadık ve buz makinalarımız durdu. Donmuş ürünlerimizi derin donduruculara alıp muhafaza etmeye çalıştık. Geçtiğimiz aylarda yine böyle bir sorun yaşanmıştı ve elektrik kesintileri nedeniyle yaklaşık 60 bin lira zarar etmiştik. 2022 yılında böyle bir sorunla yine karşılaştık. Aylık 9 bin 200 lira tutarındaki faturamızı gününde öderken aldığımız hizmetten hiç memnun değiliz.”

Tarık Şeker (Kasap)

“Gönyeli’de 13-14 saati aşkın bir süre elektrik kesintisi yaşandı. İnsanlara resmen işkence ediliyor. Devlet eli ile esnaf zarara uğratılıyor. Böylesi bir pahalılıkta bu denli yüksek elektrik faturaları ödenirken kurumdan verilen hizmetten hiç de memnun değiliz. Bu noktada artık hiçbir beklentimiz kalmadı. Seçim zamanı olsa bu durumları yaşamayacağımızı düşünüyorum. Halk olarak sesimizi çıkarmadığımız sürece bunları yaşamaya devam edeceğiz. Kalıcı bir çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Özlem Kocaoğlan (Butik ve Terzi)

“15 saati aşkın süren elektrik kesintisi işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Düzenli olarak her ay faturalarımızı ödüyoruz. Çok pahalı elektrik faturaları ödüyoruz ama düzgün hizmet alamıyoruz. Beklentimiz bu kesintilerin artık son bulması ve yaşanmamasıdır. Teslim etmem gereken işler vardı. Kimisi düğün için tamire bıraktığı abiyeyi, kimisi iş kıyafetlerini teslim etmemizi bekledi ancak sabah erkenden işimizin başına gelmiş olsak da iş yapamadık. Hem biz mağdur olduk hem de karşı taraf, yani müşterilerimiz mağdur oldu. Elektrikte artık kalıcı bir çözüm bekliyoruz.”

Mustafa Erk (Veteriner Hekim)

“ Klima, tıraş makinası, ultrasonografi cihazı ve bilgisayarları çalıştıramadık. Buzdolabını açmaya korktuk, çünkü içerisindeki aşıların ısınarak özelliğini yitirmesinden endişe ettik. Esnaf bu şartlarda para kazanacak ve bu şartlarda devlete vergi ödeyecek. Bunlar nasıl hala oy isteyecek, nasıl halk içerisinde gezecek ve nasıl o koltuklarda oturacak merak ediyorum. Kesinlikle kendilerini seçen halka hitap etmeyen bit yönetimle karşı karşıyayız.”

Azmi Erkasap (Kasap)

“ Cumartesi günü 15 saat süren kesinti tüm işlerimizi baltaladı. Siparişlerimizi hep geri çevirdik. Geçen yıl 2 bin lira ödediğim elektriğe bu yıl 7 bin lira ödememe rağmen hizmet alamamak canımı sıkıyor. İçinde bulunduğumuz bu durumda hiçbir beklentimiz kalmadı ve artık her şeyi satıp bu işlerden vazgeçeceğiz. Esnaf çok zora sokuldu ve hep cebimizden gidiyor. Bu işlere kesinlikle en acilinden kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor.”

Hüseyin Zeki Erkasap (Kasap)

“Elektriklerin kesilmesi tüm işlerimizi mahvetti. 15 saati aşkın bir kesinti bizleri perişan etti. Zaten yapılan yanlış yönetimler ve boş yere harcanan paralar nedeniyle 5 kuruşluk elektriğe 55 kuruş ödüyoruz bir de kötü hizmet bizleri üzüyor. Müşterilerimiz geldi, kıyma sordu yok dedik. Çünkü elektriğimiz yoktu. Ayıp denen bir şey var ve yapamayacaklarsa çekip gitsinler bu halka bu zulüm nedir?”

Mehmet Zidanoğluları (Of Licence)

“Uzun süren bir kesintiye maruz kaldık. Küçük bir jeneratörümüz var ancak 15 saati aşkın kesintiye o da dayanamadı ve ısındığı için çalıştıramadık. Elektrik faturası bu ay 16 bin TL geldi ve aksatmadan ödememize rağmen doğru düzgün bir hizmet alamıyoruz. Beklentimiz bu kesintilerin ya son bulması ve parasını aldıkları işin hizmetini vermeleridir.”

Ahmet Onbaşı (Kasap)

“ Geçen gün 8 bin lira elektrik parası ödedim… Hafta sonu 15 saat elektriksiz kaldım. Dünya kadar kırma siparişi aldım ancak elektrik yok diye hazırlayıp müşterilerimize teslim edemedim. Gönyeli’ye bir jeneratör kursalardı da bizi böyle mağdur etmeselerdi. Çok büyük zarar ettik. İş yapacağımız gün rezil olduk. Bu soruna artık kalıcı bir çözüm istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 10:21