Alkollü çıktı

Güney Kıbrıs’ta 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı araç kaza yaptı. Kaza sonucu aynı araçta bulunan ve yaşları 13 ila 17 arasında değişen üç çocuk ve sürücü yaralandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da önceki gün sabahın erken saatlerinde 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tek kabinli aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptığını, araç sürücü, yanında oturan 17 yaşındaki şahıs ve aracın yük taşımak için kullanılan kısmında bulunan 13 ila 15 yaşlarındaki iki çocuğun yaralandıklarını yazdı.

Gazete, araç sürücü 15 yaşındaki çocuğun alkollü olduğunun da tespit edildiğini belirtirken, aracın arka kısmında bulunan 13 ila 15 yaşındaki çocukların durumunun ağır olduğunu ve tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü de aktardı.