Hakimlere çağrı yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıklayacağı belirtilmişti. Peker ilgili hesaptan beklenen açıklamaları yaptı.

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

