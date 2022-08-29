‘Gerekeni yapacağım’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.” dedi. Bu paylaşımdan saatler sonra bir dizi paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu "Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK’da yaşanan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

24 Ağustos'ta yaptığı videolu paylaşımı yeniden paylaşan Kılıçdaroğlu, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.” dedi.

Bu paylaşımdan saatler sonra “Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım” notuyla bir dizi paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK'nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz… Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.”

