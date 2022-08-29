Bölgeye renk kattı

Girne’ye bağlı Ozanköy'ün turistik tanıtımına katkı koymak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen ‘Pekmez Festivali’ dün sona erdi. Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14’üncü Ozanköy Pekmez Festivali’nin son gününde yine Kıbrıs’a özgü hamur işleri, tatlılar, börekler satışa sunuldu. El emeği göz nuru el işleri de görücüye çıkarıldı. Festivalde pekmez de yapılırken, ülke şartlarında yaşanan tüm zorluklara rağmen ekmek paralarını çıkartabilme savaşı veren esnaf satış yapma imkânı buldu.

Festival kapsamında dün pekmezli tatlılar yarışması gerçekleştirildi, pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum yapıldı.

Halk dansları gösterileri ve Grup Tehna ve

Hikmet Kurtarıcıoğulları’nın verdiği konserlerin ardından festival son erdi.

