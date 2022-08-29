Kriz büyüyor

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İngiltere’de yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında ücretlerin yetersiz kalmasına karşı çıkan işçiler greve gitmeye başladı.

Toplu taşıma çalışanları, postacılar, öğretmenler, gazeteciler, kargo limanı çalışanları ve İskoçya’daki çöp toplayıcıları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden çalışanlar greve gitmeye ya da grev hazırlıkları yapmaya başladı.

Ülkedeki tüketici enflasyonu temmuz ayında İngiltere Merkez Bankası’nın hedefinin beş katı olan yüzde 10,1’e ulaşarak son 40 yılın rekorunu kırdı. Ayrıca 2023’te enflasyonun yüzde 18’e kadar çıkabileceğine ilişkin tahminler mevcut. Bununla birlikte enerji fiyatlarının düşeceğine dair hiçbir işaret bulunmuyor.

Bunun yanında İngiltere’deki işçiler enerji düzenleyicisi Ofgem tarafından duyurulan hanelerden tahsil edebilecekleri maksimum seviye olan ‘enerji fiyat tavanı’nın üç ayda bir güncelleneceği haberiyle daha da sarsıldı. Ülkede yıllık ortalama 1971 pound olan elektrik faturalarının yıl sonunda ortalama 3 bin 549 pounda kadar yükselebileceği belirtiliyor.

İşçiler artan gıda ve enerji fiyatları karşısında ücretlerinde güncelleme beklerken yapılan zamların enflasyonun altında kalması da pek çok iş kolunda faaliyet yürüten sendikanın grev kararı almasını sağladı. Ülkede greve giden ya da grev hazırlıkları yapan iş kolları ise şöyle oldu:

Avukatlar, işçiler, postacılar…

Ülke çapında postacılık hizmeti veren binlerce Royal Mail çalışanı, yüzde 5’lik bir maaş artışı teklifini reddettikten sonra enflasyonla uyumlu bir ücret artışı talebiyle cuma günü greve gitti.

40 bini aşkın demiryolu işçisi 21, 23 ve 25 Haziran, 27 ve 30 Temmuz ve 13, 18, 20 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde maaş zamlarını düşük buldukları için greve gitti. Grevler eylülde de sürecek.

Ülkede grev hazırlığı yapan bir başka meslek grubu da avukatlar oldu. Baronun yaptığı açıklamaya göre avukatların gelirleri 2006’dan bu yana yaklaşık yüzde 30 düştü ve birçoğu borçlu duruma geçti. Geçtiğimiz günlerde baro üyelerinin yüzde yetmiş dokuzu grev eylemi için oy kullandı.

İskoçya Edinburgh'ta Unison sendikasına bağlı temizlik işçileri 18-30 Ağustos arasında 12 günlük greve gitti. Grev nedeniyle şehrin her tarafında çöpler birikirken grevlerin İskoçya'da 13 şehre daha yayılması bekleniyor.

İngiltere'nin en büyük konteyner limanındaki 1900'den fazla işçi geçtiğimiz hafta greve gitti.8 gün sürecek grevin ticareti ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Diğer sektörler

Bu cuma aralarında Daily Mirror, Daily Star ve yerel gazetenin de bulunduğu medya grubuna bağlı onlarca gazeteci greve katıldı. Diğer yandan öğretmenlerin ve sağlıkçıların bağlı bulunduğu sendikaların da grev ve oylama hazırlıklarına başladıkları öğrenildi.

Son olarak havayolu sektöründe ise grev tehdidi sonuç getirdi. British Airways yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 700 işçi grev kararı almalarının ardından taleplerini kabul ettirdi.

