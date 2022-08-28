Sahibi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı Pile köyünde, dün sabah saatlerinde bir işletmeye operasyon düzenleyen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, yasadışı kumar oynatıldığını tespit etti. Polis, iş yerinde 29 adet bilgisayar ile patlayıcı madde olan 58 adet torpil ve 5 adet meşaleye el koydu. Operasyon kapsamında işyeri çalışanı İsmail Gökşan tutuklanırken, işletme sahibi H.K. isimli şahsın arandığı açıklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı Gökşan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Tufan Yoncacı, 27 Ağustos 2022 tarihinde, Pile köyünde, bir bahis salonunda, yetkili makamdan izinsiz kumar oynatıldığına dair bilgi aldıklarını ve konu işletmeye baskın yaptıklarını söyledi. Polis, işletme içerisinde açık durumda olan ve kumar programlarının bulunduğu 29 adet bilgisayara el konulduğunu açıkladı.

Market cephanelik gibi

Konu işletme ile bağlantılı ve aynı bina içerisinde olan market içerisinde yapılan aramada 58 adet torpil ile 5 adet meşale bulunduğunu aktartan polis, arama esnasında işletmede bulunan işyeri çalışanı İsmail Gökşan’ı tutukladıklarını belirtirken, işyeri sahibi H.K. isimli kişinin arandığını açıkladı.

Kefaletle serbest kaldı

Soruşturmanın, zanlının, etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden teminat talebinde bulundu. Huzurundaki şahadeti değerlendirn Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.