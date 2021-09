Emlak sektöründe yüzler gülüyor

Ömer KADİROĞLU

Üniversite öğrencilerinin adaya gelmesiyle birlikte, pandemi sürecinde boşalan yüzlerce daire yeniden kiraya verildi. Diyalog’a konuşan emlakçılar “Kiralık daire arayan çok. Üstelik fiyatlar yeniden Sterlin üzerinden hesaplanıyor. Eski güzel günler geri geldi” dedi.

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesi nedeniyle mülk sahiplerinin kira mukavelesini Sterlin üzerinden yapmak istediğini belirten emlakçılar, önümüzdeki günlerde 30 bin öğrencinin daha adaya geleceğini, bu durumda kiralık daire bulmanın zorlaşacağını söyledi. Tek yatak odalı daireler 200, çift yataklılar 250-500 Sterline, yüzme havuzlu villalar ise aylık 750 Sterline kiralanıyor.

Emlakçılar ne dedi?..

Onur Olgun (Onray Real Estate):

Okulların bu yıl yüz yüze eğitime geri dönmesiyle birlikte ülkeye gelmeye başlayan öğrenciler kiralık ev piyasasında ciddi bir hareketliliğin yaşanmasına sebep oluyor. Bu durum, tüm piyasa için olumlu bir gelişmedir. Şu an piyasadaki dairelerin çoğu kiralandı. Pandemi nedeniyle hem yapıların inşasına ara verilmişti hem de durgun bir dönem yaşanıyordu. Hatta bazı yapılar tamamlanamamıştı. Pandemi döneminde ki kiralık daireler; ülkelerine dönenemeyen yabancı uyruklu öğrencilere kiralanmıştı. Pandemi nedeniyle piyasada durgun bir süreç vardı ancak öğrencilerin ülkemize gelmeye başlaması ve ek tercihlerin açıklanmasıyla hareketli bir döneme geçeceğimizi umuyorum. Geçtiğimiz yıl öğrenci olmadığı ve piyasada durgunluk yaşandığı için ev sahipleri hem kiralık dairelerin fiyatlarını düşürmüştü hem de evlerini TL ile kiralıyordu. Hareketliliğin başlamasıyla fiyatlar tekrardan yükselmeye başladı.

Nejmi Sıddık (Kumsal Emlak):

KKTC’nin tek gelir kaynağı öğrenciler ve turizmdir. Hemen hemen bütün sektörler yeniden canlanmaya başladı. Öğrenci gelmeye başlamasıyla inşaatlarını pandemi nedeniyle durduran insanlar yatırımlarına devam ediyor, esnaf çalışmaya başlıyor. Hemen hemen kendi emlak şirketimizin aylık ödemeli kiralık evler neredeyse bitti. Kalanlar da yıllık peşin kira ve STG üzerinden kiralananlardır. Öğrenci yine vardı pandemi döneminde ancak onlar da siyahilerdi ve kaçamadıkları için burada kaldılar ve uygun fiyata evleri kiraladılar. Pandemi öncesi 1+1 250 STG ve 2+1 350 STG idi. Pandemi ile birlikte 1+1 TL üzerinden bin 500 oldu, 2+1 evler de 2 bin 500 TL oldu. Yarı yarıya fiyatlar düştü. Bu fiyatlar pandemide ev boş kalmasın diye bu fiyatları teklif edenlere evler kiralandı ancak piyasada şu anki hareketlilik devam ederse fiyatlar önümüzdeki yıl yine Sterline dönecek ve yükselecektir. 30 bin öğrenci daha geleceği ifade ediliyor ve ne olsa ne bitse bu çocuklara ev bulunacaktır…

Mustafa Gürkan (Gürkan Emlak):

Öğrencilerin ülkemize gelmeye başlamasıyla inanılmaz yoğun bir durum yaşanıyor. Çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor ancak şu an Lefkoşa bölgesinde öğrenciye kiralayabileceğimiz ev kalmadı. Şu anda 10 kişi arayıp kiralık daire istiyor ancak arayan on kişiden sadece bir kişiye ev bulabiliyoruz. Bunun nedeni pandemi nedeniyle Türkiye’ye dönen öğrencilerin boşalttığı evlere öğrenci gelmeyecek endişesiyle evlerin burada yaşamaya devam eden siyahi öğrencilere kiralanmasıdır. Siyahi öğrencilerin burada kalıp ülkelerine dönmemeleri piyasadaki evleri kilitledi. Bundan 5-6 yıl önce yine benzer bir durum yaşanmış ve öğrencilere ev bulunamadığı için insanlar garajlarını öğrencilere vermişti. Şu anda da bu duruma doğru gidiliyor. 20 gün öncesine kadar piyasanın yüzde 5’i aktifti ancak eylül ayının ilk haftasından beridir telefonlarımız hiç susmadı. Yetkililer de daha gelecek 30 bin öğrenci olduğunu ifade ediyor. Bu yıl çok ciddi sayıda öğrenci ev bulamayacak. Geçtiğimiz yıla kıyasla kiralarda da çok farklılıklar yaşandı. Geçtiğimiz yıl 2+1 evler bin 600 ile bin 900 arasındaydı bu yıl 2 binden başlıyor 3 bine kadar evini kiralayanlar var. 3+1 evler ise geçen yıl bin 900 ile 2 bin 500 arasındayken bu yıl 2 bin 500’den fiyatlar başlayıp konuma göre fiyatlar artıyor. Öğrenciler en fazla Küçük Kaymaklı bölgesinden ev ararken ikinci tercih yeri Hamitköy oluyor…

Fatih Bulduk (Bulduk İnşaat):

Kiralık ev piyasasında ciddi bir hareketlilik var. Öğrencilerin yüz yüze eğitim nedeniyle yeniden ülkeye gelmesi ile kiralık ev piyasasında hareketlilik yaşanmaya başladı. Öğrencilerin olmadığı süreçte çok durgun bir piyasa vardı. Pandemi sürecinde biz projelerimize devam ederek tamamladık hatta yeni projelerin de başlangıcını yaptık. Geçtiğimiz yıl kira fiyatlarımız neyse bu yıl da aynı fiyat uygulaması yapıyoruz. Elimizde kiralık ev yoktu ancak yeni bitirdiğimiz proje ile ev kiralamaya devam ediyoruz…