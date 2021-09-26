Ailesi şokta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Korkuteli köyü dün acı bir güne uyandı. Henüz 39 yaşında olan 2 çocuk babası Ömer Güner, ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün sabah 01.00 sıralarından evinde aniden fenalaşan Ömer Güner, aracını alarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gitti. Genç adam acil servisin kapısından girdiği sırada bir anda yere yığıldı.

Acil müdahale odasına alınarak derhal müdahale edilen Güner’in kalbinin durduğu belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kalbi çalıştırılamayan genç adam, henüz 39 yaşında hayata veda etti.

Korkuteli yasta

Korkuteli köyünde yaşayan ve geride 2 evlat bırakan Ömer Güner, özel bir firmada oto elektrikçisi olarak çalışıyordu. Köylüleri ve iş arkadaşları tarafından çok sevilen biri olan Güner’in ölümü herkesi yasa boğdu. Güner’in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirleneceği belirtildi.