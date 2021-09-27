Pandemi koşullarının hafifletilmesi nedeniyle 34’üncü Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Güzellik Yarışması Bülent Günkut organizasyonu ve sunumuyla gerçekleşti. Yarışma sonucunda Güzelyurtlu Necmiye Talaş kraliçe seçildi.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi olan Necmiye Talaş, yarışmaya katılırken heyecanlı olduğunu, kraliçe seçilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Limak Cyprus Deluxe Hotel’de yer alan Miss Kuzey Kıbrıs 2021 yarışmasında tacın sahibi, Necmiye Talaş olurken, Fatma Uzunoğulları ikinci, Günay Mimar üçüncü, Ayşenur Döndü Özdemir dördüncü, Seran Çetintaş beşinci oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Limak 2021 ödülü Sevgi Havalı’ya verilirken, Miss Dostluk 2021 Güzeli ödülü de Şule Akkuyu’ya layık görüldü.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerindeki 23’üncü Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nda ise, Mehmet Vahip Ağzade “Bay Kuzey Kıbrıs 2021” seçilirken, Emre Varoğlu ikinci, Tanca Nedim üçüncü, İzzet Tümkan dördüncü ve Tansel Kıncak ise beşinci oldu.

Bay Turizm Limak 2021 ödülünü Yusuf Can Adaş, Bay Dostluk ödülünü ise İrfan Dürüstel aldı.