Hurdaya döndü

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğazköy’de dün sabaha karşı, park halinde bulunan araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Yangın sonucu araç büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları aradığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Hasan Hüseyin Tatlı’ya ait jeep marka araç, Boğazköy’de, Oray 11 sitesinin park alanında, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından, üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu aracın ön motor kısmı ve iç kısmı tamamen, diğer kısımları ise kısmen yandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.