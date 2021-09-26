Mahkemeye takım elbiseyle gitti

Suna ERDEN

Gönyeli’de, tartıştığı kız arkadaşını tokatlayan Adem Tekar, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Kadının, daha önce de benzer olay yaşandığını ve silahla tehdit edildiğini söylemesi üzerine evde arama yapıldı ve bir adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi bulundu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Alparsan Yavuz, zanlı Adem Tekar’ın, 24 Eylül 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de bulunan ikametgahlarının şömine odası içerisinde, temizlikçiye 500 TL verdiği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip aynı yerde sakin kız arkadaşı G.N.C’nin sol yanağına sağ eli ile tokat vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Glock ile korkuttu

Polis akabinde G.N.N’nin zanlı Adem Tekar tarafından Temmuz ayı içerisinde kendisinin polisi arayacağı esnada Glock marka silahı kendisine doğrultup “Hadi arada göreyim” diyerek tehdit ve darp edildiğini ve evde ruhsatsız silahı olduğunu söylemesi üzerine zanlı ikametgahında aranma yapıldığını belirtti. Polis, zemin katta kapalı ve kullanılmayan Genel Müdür odası içerinde asma tavan arasında gizlenmiş 1 adet Vizör marka 7.65 mm siyah renk tabanca ve boş şarjörü, 1 adet Glock marka siyah renk 9 mm tabanca ve boş şarjörü, 35 adet 9 mm canlı tabanca mermisi, 22 adet 7,65 canlı tabanca mermisi, 10 adet Magnum boş mermi kovanı, 11 adet 9 mm boş mermi kovanı, 3 adet 7,65 boş mermi kovanı, 2 adet siyah tabanca kılıfı, 1 adet koltuk altı asmalı kahverengi tabanca kılıfı, 1 adet Promat marka boş şarjör, canlı mermiler ile boş kovanların konduğu plastik kap ve tabancaların ve tabanca malzemelerin saklı olduğu büyük plastik kap bulunduğunu açıkladı.

Alınacak ifadeler var

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve tabancayla ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.