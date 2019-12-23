Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa esnafı, 2019 yılının ekonomik açıdan hiç de iyi geçmediğini belirterek “En kötü yıl oldu” diyor.

Diyalog muhabirine 2019 yılını değerlendiren Gazimağusa’nın değişik bölgelerinden işletme sahipleri, 2020 için gerekli önlemlerin alınmaması halinde toplu iflasların kaçınılmaz olacağını söylüyor.

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Ne dediler?.. Ne dediler?..

Salih Oktay: Oldukça sıkıntılı bir yıl geçirdik, satışlar çok zayıftı. Ekonomik yönden oldukça olumsuz etkilendik, hükümet ise hiç bir önlem almadı. 2019 yılının en önemli olumsuz etkeni tabiki de ekonomiye bağlı olarak insanların alım gücünün iyice azalması ve çarşıya gelmemesi oldu. 2020 yılında öncelikli olarak ekonominin düzelmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu şekilde devam ederse toplu iflasların başlaması kaçınılmazdır.

Celal Yeşilada: Oldukça kötü bir yıl geçirdik. Piyasa çok durgundu, beklenenin çok altında satışlar yaptık. Piyasayı en çok etkileyen olay dövizin dalgalı olması idi… piyasaya güven kalmadı, insanlar aldığı maaşa güvenerek hiç bir şey satın alamıyor. Körfez krizinden daha kötü günler bizi bekliyor… 2020 yılında devletin hakla imkanlar sunması lazım, gümrüklerde indirim yapılması gerekiyor ki çarşıya para akışı sağlansın.

Yusuf Yenidoğanay: Yaşanan döviz krizinden dolayı, bu yıl durgun geçti. Ülkedeki insanların büyük kısmının bankalara kredi borcu olduğu düşünüldüğü zaman ve buna bir de faiz eklediğinde vatandaşın beli iyice büküldü. Bizler de küçük esnaf olarak piyasadaki canlılığı arttıracak önlem ve paketler istiyoruz. 2020 yılında öncelikli hedefimiz, toplumun temelinde hissedilecek ekonomik rahatlama ve devamlılığı olan ekonomik bir refah ortamı yaratılmasıdır.

Haldun Birsoy: 2019 yılı bizim açımızdan normal geçti, yani ne iyi ne kötü geçti diyebilecek durumda değiliz. Ancak bu yıl piyasayı en çok döviz krizi etkiledi.2020 yılının 2019 yılını aratmamasını temenni ediyoruz.

Sabri Umay: Bu yıl çok kötü geçti, özellikle içinde bulunduğumuz Aralık ayında neredeyse hiç satış yapmadım. Siftah yapmadan kepenk kapatarak eve gittiğimiz günler oluyor. Dövizin yükselmesi bizi en çok etkileyen ve belimizi büken etken oldu. 2020 yılı için bir şey demeyeceğim, çünkü artık hiç umudum kalmadı.

Hasan Özbil: 2019 yılı oldukça düşük satışlı ve ekomik anlamda sıkıntılı bir yıl geçirdik, yılbaşı canlılığı bile henüz yok, diğer taraftan gelen turistlerin sayısında azalma olması bizi en kötü etkileyen faktör oldu, 2020 yılında daha fazla turistin gelmesini ve ekonominin canlanmasını istiyoruz, öncelikli hedefimiz bun lar olmalı.

Kasım Uluçaylı: 2019 yılı piyasa açısından oldukça sıkıntılıydı, alım gücü düştü, pahalılık iyice hissedildi. Piyasayı en fazla etkileyen faktör alım gücü düşüklüğü oldu. Buna bir de elektrik zammı eklenince, insanlar kötü anlamda etkilendi. 2020 yılında öncelikli beklentimiz, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bir an önce sonlanmasıdır.

Ferdiye Özkanı: 2019 yılı hiç iyi geçmedi, satışlar çok düşüktü, insanları en fazla dövizin yükselmesi etkiledi, 2020 yılında herşeyin düzelmesini ve ekonominin canlanmasını bekliyoruz.

Ahmet Ummanel: 2019 yılında canlılık yoktu, piyasa durgundu, çarşıya fazla talep olmadı, insanları en fazla etkileyen büyük marketlerin yaptığı kampanyalar oldu, dolayısı ile vatandaşlar hem istediği herşeyi buldukları için hem de kampanyalar nedeniyle büyük marketlere giderek çarşıya gelmez oldu, bizi en fazla etkileyen etken bu oldu. 2020 yılında suriçi bölgesine büyük magazalarınve ünlü markaların gelmesi lazım, belki bu şekilde burada bir canlılık olur biz de iş yapmış oluruz.

İbrahim Küçük: 2019 yılı genel anlamda iyi geçti, satışlarımızdan memnunduk, piyasayı en çok etkileyen faktör tabiki dövizin yükselmesi oldu, 2020 yılında en başta ekonomik istikrarın hedeflenmesi gerekiyor.

Buğra Rızaner: 2019 yılı çok kötü geçti, döviz yükseldi fiyatlar arttı ancak dövizin düşmesine rağmen, artan fiyatlar bir türlü düşmedi, işte bu fiyatların, dövize endeksli olarak yükselerek, dövizin düşmesine rağmen ucuzlamaması insanları ve dolayısı ile bizi etkiledi. Bu yıl ekonomik önlemlerin alınması gerekiyor.

Serdar Özcan: 2019 yılı iyi geçmedi. Dövizinde çalkantısıyla kendi iç politikamızdaki oturmamışlık, toplumsal refah değil, bireysel ferah peşinde koşan yöneticilerimiz olduğu sürece çok fazla birşey beklemek akıl karı değildir.

Necdet Törer: 2019 yılı satışlar açısından iyi geçti, piyasa fena değildi, yalnız üniversite kampüsüne yurtlar açılıp, öğrenciler şehiriçinden çekilince işlerde haliyle bir azalma oldu. 2020 yılında daha iyi bir ekonomi olsun, faizler düşsün, zamlar olmasın. Çünkü insanlar artık isyan etme noktasına geldi.

Tozan Talihsiz: 2019 yılı genel anlamda iyi geçti, bizim işlerimiz iyi gitti ancak piyasaya baktığım zaman bir çok esnaf arkadaşımın kötü bir yıl geçirdiğine tanık oldum. Özellikle dövizdeki dalgalanma piyasayı vurdu. 2020 yılında gerekli tedbirler ile ekonominin düzlüğe çıkarılması gerekir.

İbrahim Gedik: 2019 yılı inişli çıkışlı geçti, dövizin fırlaması dengeleri alt üst etti, esnafa yere sağlam basmayı öğretti. Dövizin beklenmedik ani yükselişinin piyasayı bu kadar alt üst edeceğini tahmin edemedik, elektriğe yapılan zamda bizi olumsuz etkiledi. 2020 yılında ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız, önümüzü görerek ilerleyeceğiz, hesabımızı kitabımızı yaparak kontrollü bir şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. İnsallah bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha iyi olur, karamsar olmamak gerekiyor.

Uğur Ramazanoğlu: 2019 yılı çok kötüydü, ülkenin durumu iyi değil, gidişit her geçen gün daha da kötüye gitti, bir evi geçindirmek için tek maaş yetmiyor, giderler oldukça pahalı, vekiller maaşlarından şikâyet ederken, normal vatandaş nasıl etmesin.

Piyasayı etkileyen en önemli etken dövizin yükselmesi, ancak düşmesine rağmen, dövize endeksli olarak artan fiyatların düşmemesi oldu.2020 yılında maaşların yükselmesi ve hükümetin işçi ve memur maaşlarını biraz olsun dengelemesi gerekir, ama öncelikli olarak Euro’ya geçmeliyiz.

Aydoğan Yılmaz: 2019 yılı adeta ölü bir yıldı, satışlar çok kötüydü, piyasa bitmiş durumdaydı. Ülkeye gelen tursitleri kaçırmaktan başka bir şey yapmıyoruz, onlar piyasaya para akıtırken, hükümetlerimiz, politikaları ile onları ülkeden kovuyor, esnaf günden güne eriyor. En büyük etken insanların azalması, piyasayı etkileyen en büyük etken bu, 2020 yılında öncelikle döviz düşürülmeli, zamlar durmalı ve esnafa yardımcı olunmalıdır.

Ahmet Maytar: 2019 yılı sıkıntılı geçti, satışlar oldukça azdı, ben ayrıca emekli maaşı almama rağmen geçin sıkıntısı yaşıyorum. Eşim de çalışıyor ancak 2 çocuk okuttuğumuz için yine de yetmiyor. 2020 yılında ekonominin düzelmesi ve insanlarıun huzur içinde yaşaması öncelikli hedef olmaldıdır.

Köksal Çebi: 2019 yılı ekonomik açıdan fazla kötü geçmedi. Üretimin olmadığı bir memlekette tüketime dayalı bir toplum ayakta duramaz. Geçtiğimiz yıl en önemli olumsuz etken, toplumun beklentisi olan barışın sağlanamaması oldu. 2020 yılında özellikle meslekler konusunda adımların atılarak, üretim gerektiren işlerin yeni nesillere özendirilmesi gerekir.

Hacı Mahmut Koruk: 2019 yılı çok kötü geçti, gelen zamlar küçük esnafı mahvetti. Bizi etkileyen en önemli faktör, sektörümüzdeki yedek parça, yağ ve elektriğe gelen zamlar oldu. 2020 yılından umutluyuz, mevcut hükümetin küçük esnafı destekleyeceğine ve adaletli vergi alacağına dair umutluyuz.