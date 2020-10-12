Erhürman: Beklentimin altında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “İkinci tura çıkan iki adayı şimdiden tebrik ediyorum. Seçime beklediğimiz katılım gerçekleşmedi. Ancak sonuç itibarıyla Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koydu. CTP Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeye her zamanki gibi saygılıdır” dedi.

CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezi’nde izledi. Erhürman’a eşi Nilden Erhürman da eşlik etti.



CTP’nin 50 yaşında, demokrasinin işlediği, kurumsal bir parti olduğunu kaydeden Erhürman, muhtemelen Parti Meclisi’nin Salı günü toplanacağını söyledi.Erhürman, “Seçimin değerlendirmesi de öz eleştirisi de Parti Meclisinde yapılacak. İkinci turda ne yapılacağının kararını da Parti Meclisi verecek” dedi.