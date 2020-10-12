Halkın yarısından ‘boykot’

Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda seçimlere katılım yüzde 58.21 olarak gerçekleşti. Bir önceki seçimlerde yüzde 62.34 olan katılım oranının düşmesi ağırlıklı olarak pandemiye bağlandı. Seçime katılan 11 aday arasında en yüksek oyu yüzde 32.34 ile Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar aldı. Tatar’ı yüzde 29.84 ile bağımsız aday Mustafa Akıncı ve yüzde 21.67 ile CTP lideri Tufan Erhürman izledi. Tatar ile Akıncı 18 Ekim Pazar günü yeniden yarışacak.

Dünkü seçimde en ağır yenilgiyi yüzde 5.74 ile Kudret Özersay aldı. Özersay’ın bir önceki seçimde oy oranı yüzde 21.25 idi. YDP lideri Erhan Arıklı da beklediği desteği bulamadı ve yüzde 5.36 oranında oy aldı. DP destekli bağımsız aday Serdar Denktaş’ın oy oranı yüzde 4.20 oldu.

Hiçbir aday yüzde 50'den fazla oy alamadı

KKTC'de ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı, 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak.

198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı 738 sandıkta oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 58.21 oldu.

Oy kullanan 115 bin 806 seçmenden 110 bin 779’unun oyları geçerli, 5 bin 27’si geçersiz sayıldı.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ülke genelinde adayların oy sıralaması

Ersin Tatar: %32.34

Mustafa Akıncı: %29.84

Tufan Erhürman: %21.67

Kudret Özersay: %5.74

Erhan Arıklı: %5.36

Serdar Denktaş: %4.20

Fuat Çiner: %0.30

Arif Salih Kırdağ: %0.25

Alpan Uz:%0.14

Ahmet Boran: %0.07

Mustafa Ulaş: %0.06

İlçelere göre adayların oy oranları

Lefkoşa’daki sonuçlar

Ersin Tatar: %28.63

Mustafa Akıncı: %37.23

Tufan Erhürman: %22.04

Kudret Özersay: %5.14

Serdar Denktaş: %3.71

Erhan Arıklı: %2.43

Arif Salih Kırdağ: %0.29

Fuat Çiner: %0.28

Alpan Uz: %0.12

Ahmet Boran: %0.07

Mustafa Ulaş: %0.06

Gazimağusa’aki sonuçlar

Ersin Tatar: %37.27

Mustafa Akıncı: %24.26

Tufan Erhürman: %21.96

Kudret Özersay: %6.33

Erhan Arıklı: %5.91

Serdar Denktaş: %3.64

Fuat Çiner: %0.26

Arif Salih Kırdağ: %0.17

Ahmet Boran: %0.08

Alpan Uz: %0.07

Mustafa Ulaş: %0.05



Güzelyurt’taki sonuçlar

Mustafa Akıncı: %31.78

Ersin Tatar: %30.81



Tufan Erhürman: %20.00Serdar Denktaş: %6.29Kudret Özersay: %5.41Erhan Arıklı: %4.62Fuat Çiner: %0.47Arif Salih Kırdağ: %0.28Alpan Uz: %0.18Ahmet Boran: %0.08Mustafa Ulaş: %0.08

Girne’deki sonuçlar

Mustafa Akıncı: %29.83

Ersin Tatar: %28.58

Tufan Erhürman: %23.40

Erhan Arıklı: %7.56

Kudret Özersay: %6.15

Serdar Denktaş: %3.53

Fuat Çiner: %0.32

Alpan Uz: %0.25

Arif Salih Kırdağ: %0.26

Ahmet Boran: %0.06

Mustafa Ulaş: %0.06

İskele’deki sonuçlar

Ersin Tatar: %43.16

Tufan Erhürman: %17.90

Mustafa Akıncı: %16.39

Erhan Arıklı: %10.80

Kudret Özersay: %6.33

Serdar Denktaş: %4.72

Fuat Çiner: %0.24

Alpan Uz: %0.12

Arif Salih Kırdağ: %0.17

Ahmet Boran: %0.09

Mustafa Ulaş: %0.07



Lefke’deki sonuçlar

Ersin Tatar: %30.92

Mustafa Akıncı: %29.92

Tufan Erhürman: %20.28

Serdar Denktaş: %10.31

Kudret Özersay: %4.25

Erhan Arıklı: %3.21

Arif Salih Kırdağ: %0.55

Fuat Çiner: %0.31

Alpan Uz: %0.17

Ahmet Boran: %0.05

Mustafa Ulaş: %0.05