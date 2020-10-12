Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin bugün MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı. Seçim sonuçlarını YDP’de değerlendiren Arıklı, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.
Arıklı: MYK karar verecek
Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin bugün MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı. Seçim sonuçlarını YDP’de değerlendiren Arıklı, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.
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