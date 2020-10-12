Arıklı: MYK karar verecek

Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin bugün MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı. Seçim sonuçlarını YDP’de değerlendiren Arıklı, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.



YDP’nin oy oranının yüzde 15 olduğunu ancak bu seçimlerde yüzde altı civarında oy aldıklarını kaydeden Arıklı, kendisinin 28 gün, seçim komite başkanının 21 gün karantinada kalması, Parti Genel Sekreterinin halen daha sahaya inememesinin seçim atmosferinden ciddi şekilde kopmalara neden olduğunu belirtti.