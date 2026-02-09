Erhürman çifti de izledi

Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği, Oğuzhan Kaya ve Deniz Orhan’ın rol aldığı ve kapalı gişe oynamaya devam eden tiyatro oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştu.

Geçtiğimiz Cuma gecesi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte 'Ras-kolnikov' adlı tiyatro oyununu izledi. Seyirci'nin dakikalarca alkışladığı oyunun sonunda Erhürman çifti, sahne ekibi ile anı fotoğrafı çektirdi.

Tek perdeden oluşan ve 55 dakika süren oyunun ses uygulaması Arda Aygün, ışık uygulaması Boysan Kuru tarafından gerçekleştirildi. Sahne tasarım ve uygulaması Cem Taşlıovalı’ya, sahne teknisyenliği Ekrem Temel’e ait. Oyunda yer alan bir şarkının piyano kayıtları Mehmet İzbul tarafından yapıldı. Sah-ne amirliğini Ada Cem Dönmez üstlenirken, yardımcıları Salih Astam ve Mehmet Ali Eygi oldu.

18 yaş üstü seyirci kabul edilen oyunun konusu ise şöyle:

“Dostoyevski’nin karanlık dehlizlerinden fırlamış bir gölge, kendini Raskolnikov zanneden ve onun ruhunu ele geçirmiş bir genç adam… Kaderin acımasız oyununda intikam için bir tiyatro sahnesini seçi-yor. Hedefinde ise yaşlı bir tefeci değil, zengin, genç ve ışıltılı bir kadın var.”

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026, 10:26