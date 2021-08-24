Eroğlu korkuttu

Ömer KADİROĞLU

Yüksek tansiyon ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 3’üncü Cumhurbaşkanı yoğun bakıma alındı. Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Eroğlu’nun tetkiklerinin bugün yeniden yapılacağı bildirildi.

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Eroğlu’nun öğleden sonra baş dönmesi şikayeti ile hastaneye geldiğini belirtti.

Yenen, Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu dile getirdi. Yapılan tetkikler ve incelemelerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığını ifade eden Yenen, Eroğlu’nun tedavisine başlandığını ve bugün daha iyi sonuçlar beklediklerini kaydetti.

Bu arada Başbakan Ersan Saner, dün Eroğlu’nu ziyaret etti. Yaptığı ziyaret sonrasında basına bilgi veren Saner, doktordan durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını kaydetti. Bir an önce Eroğlu’nun sağlığına kavuşarak aralarına döneceğine olan inancını belirten Saner, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Resmiye Canaltay Eroğlu: Endişe edecek bir şey yok

Öte yandan Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay Eroğlu, babasının son durumunu açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Canaltay, babasının, gece müşahede altında kalacağının altını çizerek tetkiklerinin devam ettiğini söyledi. Resmiye Canaltay’ın açıklaması şöyle:

Öğleden sonra ani bir rahatsızlık geçiren sevgili babam, 3. Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu, şu anda YDÜ Hastanesi’nde müşahede altında. Yoğun tetkikler sonrasında ilk bilgi endişe edecek bir şeyi olmadığı yönünde. Tetkikleri devam edecek. Arayan, soran, hastanede ailemizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Son durum ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu sürede doktorları veya ailemiz dışında yapılan bir açıklamaya kimsenin itibar etmemesini isteriz. YDÜ Hastanesi ekibine teşekkür ederiz.

Tatar ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Tatar, geçmiş olsun mesajında “3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun rahatsızlanmasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sayın 3. Cumhurbaşkanımızın en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni eder, kendisine acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.