Kask korudu

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Coşkun Balta yaralandı. Toprak yolda seyrederken aniden dengesini kaybeden ve motosikletten savrulan Balta’nın kask takması ağır yaralanmasını önledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun Balta kontrol altına alınırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre kaza dün saat 13. 30 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana geldi. Özker Özgür Caddesi karşısındaki toprak yolda MM 398 plakalı motosikletle seyreden Coşkun Balta aniden dengesini kaybederek, kaza yaptı. Motosikletle birlikte yere savrulan Balta yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza esnasında kask takan Çoşkun Balta’nın hafif yaralandığı belirtildi. Kontrol altına alınan Balta’nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.