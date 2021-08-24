Aşk acısı sonu oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün 21 yaşındaki İrlanda uyruklu üniversite öğrencisi Sophie Elizabhet Kohl, kalmakta olduğu apartmanın 7’nci katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Yapılan soruşturma sonucu genç kadının aşk acısı çektiği için yaşamını sonlandırdığı tespit edildi. Geride bir mektup bırakan Kohl’un aşk acısı çektiğini ve hayat şartlarına daha fazla dayanamadığını anlattığı belirtildi.

Cansız bedenini vatandaşlar buldu

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; genç kadının cesedini saat dün sabah 8.30 sıralarında bulan vatandaşlar, durumu 112 acil servis ile polise bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis, olay yerini kordon altına aldıktan sonra soruşturma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu cesedin, Sophie Elizabhet Kohl’a ait olduğu belirlendi. Cinayet dahil her ihtimali değerlendiren polis, genç kadının üzerinde darp ve cebir izine rastlamazken, apartman sakinlerinden yaptığı soruşturmada, Kohl’un yedinci katta ikamet ettiğini tespit etti.

Geride mektup bıraktı

Genç kadının dairesini inceleyen polisler, Sophie Elizabhet Kohl’un yazdığı mektubu buldu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; mektupta, aşk acısı çektiğini ve hayat şartlarına daha fazla dayanamadığını anlatan Sophie Elizabhet Kohl, hayatına son vermek istediğini yazdı.

Ülkesine gönderilecek

İrlandalı talihsiz genç kadının bilişim bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Öğrenim maksatlı geçen yıl ülkemize gelen Sophie Elizabhet Kohl’un cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından ülkesine gönderileceği kaydedildi .