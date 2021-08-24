İki kesimde 3 ölüm

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 kişi Covid-19’dan hayatını kaybederken, 178 pozitif vakaya rastlandı, 149 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise Coronavirüs son 24 saatte bir can aldı, 333 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; son 24 saatte yapılan 27 bin 601 testle 140’ı yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 149 kişi ise taburcu edildi. 2 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkeye gelirken, 35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. Yerel vakaların, 67’si Lefkoşa, 39’u Girne, 31’i Gazimağusa, 2’si Güzelyurt ve 1’i Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli-18/ Ortaköy-3/ Alayköy-3/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-4/ Gelibolu-1/ Minareliköy-2/ Haspolat-1/ Akıncılar-2/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-6/ K. Kaymaklı-7/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-3/ Lefkoşa Merkez-11

Girne: Girne Merkez-24/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/Alsancak-3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-6/ Lapta-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-19/ Karakol-2/ Maraş-1/ Akdoğan-1/ Pile-1/ Kaliland-1/ Beyarmudu-1/ Paşaköy-3/ Yeniboğaziçi-2

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2

Lefke: Merkez-1.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2. 321.095

Toplam Vaka Sayısı: 15.140

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.942

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2151

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1929

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 125

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5458

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 515

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 359

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.960.

İki ölüm daha

Bu arada dün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 86 yaşındaki (Kadın) F.A’nın ev izolasyonunda takip ve tedavisinin yapıldığı belirtildi.

Hayatını kaydeden Covid-19 hastası 80 yaşındaki (Kadın) N.Ö’nün ise 12 Ağustos tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gördüğü, önceki gün yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs son 24 saatte bir can aldı, 333 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı dün yapılan bin 999 testin 333’ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının 111 bin 999'a ulaştığını açıkladı. Dün kaybedilen bir kişi ile toplam can kayıpları 484'e yükseldi.

Hasta sayısı 196, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.