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Aşı kuyruğu oluştu

Yüz yüze eğitim süreci başlamadan aşılanmak isteyen 12-18 yaş arası gençler saatlerce beklemek zorunda kaldı

Aşı kuyruğu oluştu
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Hüseyin ÇİÇEK
Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan eğitimin önümüzdeki Eylül ayında yüze yüze başlaması hedeflenirken, 12 ile 18 yaş arasındaki öğrencilerin aşılanmasına başlandı. Gazimağusa’da Yakın Doğu Üniversitesi’ne ait laboratuvara akın eden öğrenci ve velileri büyük kalabalık oluşturdu. Sıcak altında kuyrukta bekleyen öğrenciler ve velileri, aşı merkezlerinin arttırılması gerektiğini savundu. Okullar açılmadan aşılanma sürecinin bitmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, daha fazla merkezde çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. 

Daha fazla merkez açılmalı
Aşı merkezi önünde bekleyen vatandaşlar Diyalog’a konuştu. Aşılama çalışmalarının hız kazanması gerektiğini ifade eden vatandaşlar şunları söyledi:
Salgın nedeniyle geçtiğimiz eğitim dönemi sekteye uğradı. Yetkililer Eylül ayında eğitimin yüze yüze başlayacağını belirtti. Ancak Eylül ayına sayılı günler kalmasına rağmen okul çağındaki çocukların aşılanması tamamlanmadı. Bu nedenle aşılama çalışmaları için daha fazla merkez açılmalı ve daha çok personel görev yapmalı. Eğer aşılama bitmezse yine eğitimin yüze yüze başlaması sekteye uğrayabilir. 

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YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Öğrenciler ve velileri aşı olmak için tek merkeze yönlendirildi. İki saat güneşin altında sırada beklemek zorundasınız.

Magusalı
Magusalı - 3 saat Önce

Bu gidişle öğrencilerin atlanmasın okullar açılana kadar bitmeyecek. Çünkü bu merkezde üçüncü doz aşısı gelenlere de aşı yapılıyor. Yalnız öğrenci değil.

Mağusalı
Mağusalı - 3 saat Önce

Bir tanıdığım saat 10.00 da aşı merkezine çocuğunu götürdü. Aşı sırası saat 12.00 de geldi. Aşı yaptırmak için gittiği başka merkezde öğrenci olduğu için yapılmadı.

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