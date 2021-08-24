Aşı kuyruğu oluştu

Hüseyin ÇİÇEK

Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan eğitimin önümüzdeki Eylül ayında yüze yüze başlaması hedeflenirken, 12 ile 18 yaş arasındaki öğrencilerin aşılanmasına başlandı. Gazimağusa’da Yakın Doğu Üniversitesi’ne ait laboratuvara akın eden öğrenci ve velileri büyük kalabalık oluşturdu. Sıcak altında kuyrukta bekleyen öğrenciler ve velileri, aşı merkezlerinin arttırılması gerektiğini savundu. Okullar açılmadan aşılanma sürecinin bitmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, daha fazla merkezde çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Daha fazla merkez açılmalı

Aşı merkezi önünde bekleyen vatandaşlar Diyalog’a konuştu. Aşılama çalışmalarının hız kazanması gerektiğini ifade eden vatandaşlar şunları söyledi:

Salgın nedeniyle geçtiğimiz eğitim dönemi sekteye uğradı. Yetkililer Eylül ayında eğitimin yüze yüze başlayacağını belirtti. Ancak Eylül ayına sayılı günler kalmasına rağmen okul çağındaki çocukların aşılanması tamamlanmadı. Bu nedenle aşılama çalışmaları için daha fazla merkez açılmalı ve daha çok personel görev yapmalı. Eğer aşılama bitmezse yine eğitimin yüze yüze başlaması sekteye uğrayabilir.