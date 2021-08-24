Bin lira için yaptı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığının orman yangınlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti. Ses kayıtlarından yangını kendisinin çıkardığını ifade eden şahsın bin TL karşılığında yangın çıkarttığı, yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söylemesi için talimat verildiği yer alıyor.

Jandarma Komutanlığına Ö.T. (40) isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden A.Y. (40) isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi. Ö.T.'nin teslim ettiği ses kaydı ise jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Motosikletinden benzin çekip ayrı yerlere dağıtmış

Daha sonra Ö.T. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Yaptığı telefon konuşmasında A.Y'nin Güçlüköy'de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getiren Ö.T.'nin verdiği ifade de ise “Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak A.Y. ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. A.Y, telefonla beni aramıştı ‘Güçlüköy’ün Manhayıt mevkisindeki ormanı yakmış olduğundan bahsetmiş olduğu için bu ses kaydını saklama moduna alarak telefonumda sakladım.

Görüşmemizde bana Güçlüköy Manhayıt mevkisinde çıkan orman yangınını kendisinin çıkarmış olduğunu, bu işi bin TL para karşılığında yaptığını, kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtıp yakarak yangın çıkarttığını” ifade etti.

Yakalanırsan madde bağımlısıyım de

İfadesine devam eden Ö.T., “Ormanı yakması için bin TL karşılığında anlaştığını, ancak anlaştığı kişinin 250 TL fazla para verdiğini, bu kişinin yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi talimatı verdiğini, kendisine ormanı yaktıranın ve parayı veren kişinin farklı olduğunu, para veren kişiyi bildiğini ama yaktıranının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak kimden para aldığını kimin ormanı yakması için talimat verdiğini bana söylemedi” dedi.

Ses kaydı ve Ö.T.'nin verdiği ifade üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ise Ö.T'yi etkilemek için yangını kendisinin başlattığını söylediğini, görüşmenin gerçekleştiği gün sarhoş ve madde kullandığı için kafasının iyi olduğunu, görüşme yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Suçlamaları reddeden A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Kardeşim boşboğazdır'

Ali Y.'nin tutuklanmasının ardından üzüldüğünü belirten ağabeyi Alaattin Y., iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatan Alaattin Y., “Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" dedi.

Akseki'nin Güneyyaka Mahallesi'nde oturan Alaattin Y., kardeşleriyle birlikte yangının devam ettiği günlerde söndürme çalışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.