Havada ve karada el ele

Konya'da havacılık tutkuları sayesinde tanışarak evlenen Kamile ve Emre Yasdıman çifti, on yıldır hem havada hem de yerde birlikteliğini sürdürüyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapan Yasdıman çiftinin yolu, 2011 yılında Eskişehir Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde kesişti.

Öğretmenlik eğitimine devre olarak başlayan Yasdıman çifti, çok iyi anlaştıklarını anlayınca evlenmeye karar verdi. Omuz omuza havacılık kariyerinde beraber ilerleyen Yasdıman ailesi, 4,5 yaşındaki minik kızlarına da havacılık sevgisini aşıladı.

Planör uçuş öğretmeni Emre Yasdıman, AA muhabirine, havacılık tutkusu sayesinde eşiyle tanıştığını söyledi.

Hayallerini birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Yasdıman, "Kafa yapımız, yaşam tarzımız ve uçma tutkumuzla birbirimize çok benzediğimizi anlayınca hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik. 10 yıldır planör uçuş öğretmeni olarak görev yapıyoruz. Yaklaşık 5 aydır da KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde görev yapıyoruz." diye konuştu.

