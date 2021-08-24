Umutlar yeşerdi

Ömer KADİROĞLU

Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan 9 aylık Asya Polatlı dün uçakla Ankara’ya gönderildi. Ücretsiz tedavi edilecek olan Asya Polatlı ile ailesi, saat 14.40'ta Ercan Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, THY'ye ait tarifeli uçakla Ankara’ya götürüldü.

Asya bebeğin, Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca ücretsiz tedavi edilmesi için Ankara Şehir Hastanesinde gereken ayarlamalar yapıldı ve konunun uzmanı bir doktor tedavi için görevlendirildi. Hava yolu ulaşımında herhangi bir aksilik yaşanmaması için uçaktaki ventilatör yedeklendi, ailenin ulaşım ve konaklama yerleri de Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından sağlandı.

Tedavi süreci başlayacak

Ankara Şehir Hastanesi'nde ücretsiz yapılacak olan tedavi kapsamında Spinzara (Nusinersen) ilacı Asya bebeğin hastalığını yavaşlatacak. Ancak tedavinin diğer bir aşaması olan Zolgensma isimli ilaç ücretsiz tedavi kapsamı dışında. Zolgensma isimli ilaç için gereken 2 buçuk milyon dolar henüz bulunamazken, Ercan Havaalanı’ndan ayrılmadan önce basına açıklamalarda bulunan baba Ozan Polatlı, ilk tedaviye başlanacak olması nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Mutluluk ve sevinç içerisindeyim

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür edip “Darısı Zolgensma ilacımıza” ifadelerini kullanan

Polatlı şunları söyledi:

“Mutluluk ve sevinç içerisindeyim. Asya’nın bütün gönüllüleri canla başla çalışıyor. Türkiye’ye Spinzara (Nusinersen) ilacını almak üzere gidiyoruz. Zolgensma tedavisi için kampanya devam ediyor. İnşallah bu gerekli olan miktar toplanacak ve biz de Türkiye’den Zolgensma tedavisi için yurt dışına uçarız. Türkiye’de alacağımız tedavi Asya’nın hastalığını yavaşlatacak. İnanıyorum ki herkes birlik olursa Asya’mızı kurtarabiliriz. Telefonlarımız hiç durmadan çalıyor ve herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Asya ambulans ile uçağa bindi inşallah dönüşte bebek arabasında geleceğiz.”