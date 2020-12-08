Ersan Saner; DP ve YDP ile uzlaştı

Raif DOĞRU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ikinci kez hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, dün akşam DP ve YDP Genel Başkanlarıyla bir araya gelerek 3’lü koalisyon üzerinde uzlaşıya vardı. Buna göre; hükümet 10 ay süreyle görev yapacak ve Ekim 2021’de erken genel seçime gidilecek.

Üçlü koalisyon hükümetinde UBP 7, DP 2, YDP ise bir bakanlık alacak. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olacak. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Turizm ve Çevre Bakanı, DP Milletvekili Koral Çağman ise Çalışma Bakanı olacak. Serdar Denktaş hükümeti dıştan destekleyecek.

Başbakanlık, Dışişleri, İçişleri, Tarım, Ulaştırma, Maliye, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları UBP’nin olacak. UBP’nin atayacağı bakanlar ise bugün Ersan Saner tarafından belirlenecek. Meclis Başkanlığına ise Hüseyin Özgürgün’ün getirilmesi bekleniyor.

UBP, DP ve YDP Parti meclislerinin bugünkü toplantısında koalisyon mutabakat metninin onaylanması ve bakanlar kurulu listesinin akşam saatlerinde, yetişmemesi halinde yarın sabah Cumhurbaşkanı Tatar’a sunulması hedefleniyor.

Toplantı sonrası açılama yapıldı

UBP Genel Merkezi’nde bu akşam saat 18.00 sıralarında toplanan UBP, DP ve YDP heyetlerinin toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü.

Toplantının çıkışında basına açıklamalarda bulunan UBP Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, ülkede bir süredir hükümet boşluğu yaşandığına dikkate çekti.

Ülkede bazı hizmetlerin verilmesi için gerekli tüzüklerin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi için acilen bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Saner, bu gece gerçekleştirdikleri toplantıda üç partinin hükümet kurma çalışmalarını en son aşamaya taşıdığını ifade etti.

Üç partinin de tek amacının bir an önce bir hükümet kurularak, halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kendilerine ulaştırılması olduğunun altını çizen Saner şöyle konuştu:

“Yaptığımız görüşme sonunda taraflar son bir kez kendi içlerinde olayları değerlendirdikten sonra gerekli açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve herkes tarafından da uygun görüldüğü takdirde Bakanlar Kurulu’nun oluşturulması için gerekli alt yapımız hazır olmuş olacaktır.”

Gazetecilerin sorusunu yanıtında, gerek UBP, gerekse CTP’nin hükümeti kurmak için tüm partilerle görüşerek, bütün hükümet modellerini zorladığını kaydeden Saner, “Buna rağmen herhangi bir hükümet modeli ortaya çıkmıyorsa ve burada üç parti bir araya gelip, bir hükümet kuruyorsa, benim kişisel inancım odur ki, bütün partiler hassas davranıp nisabın sağlanması konusunda Cumhuriyet Meclisi’ne gelip gerekli katkıyı ortaya koyacaktır” dedi.

Saner, bir başka soru üzerine, Ekim 2021 tarihinde bir erken seçime gidilmesi konusunda da uzlaşı sağlandığını açıkladı

Hangi kurum, kime bağlı



Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre dün akşam varılan anlaşmaya göre kurumların dağılımı şöyle gerçekleşti:

UBP’ye düşen kurumlar:

DAÜ

Kooperatif M. Bankası

Vakıflar bankası

Şeker Sigorta

Toprak Ürünleri Kurumu

YDP’ye düşen kurumlar:

Yaga

Rekabet Kurulu

Vakıflar İdaresi ve Din İşleri

LAÜ,

Spor Dairesi

Kıbrıs Sigorta

DP’ye düşen Kurumlar:

Şehircilik ve Çevre Dairesi

Kooperatif Şirketler Mukayitliği

Kalkınma Bankası

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 12:33