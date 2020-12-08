Güney Kıbrıs’ta 50 çeşit patates üretiliyor

Güney Kıbrıs’ta, iç pazarda tüketilen 2-3 patates çeşidinin yanı sıra 50’ye yakın çeşit üretildiği ve ihraç edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, büyük çoğunlukla “Spunta” (Sponda) cinsi patatesin üretilip tüketildiği, “Spunta” ve “Annabelle” cinsi patateslerin, toplam üretimin yüzde 65’ini oluşturduğu belirtildi. Habere göre, üretimi yapılan diğer patatesler ise “Nicola, Allians, Vivaldi, Marfona, Charlotte, Liseta, Cara vb.” cinsi olarak sıralanıyor.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta 50 bin dekarlık alanda ekim yapıldığı ve yıllık 120 bin tondan fazla patates üretildiği ifade edilirken, yurt dışında yüksek fiyatlara satılan “Kıbrıs Patatesinin”, “Menşei Korumalı Ürün” patentinin AB’de alınması girişimlerinin ise devam ettiği vurgulandı.