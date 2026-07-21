Esaret sona erdi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde 1974 öncesinde yaşanan çatışma ve göç yıllarına tanıklık eden vatandaşlar, o döneme ilişkin anılarını anlattı. Barış Harekatı'nın kendileri için güvenlik, huzur ve özgürlüğün başlangıcı olduğunu, esaretin bittiğini belirten vatandaşlar, yaşadıkları acıların bir daha tekrarlanmamasını diledi. Vatandaşlar, Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekatla Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren belirsizlik ve korkudan kurtulduğunu ifade etti.

Ne dediler..?

Mustafa Kırgız

“Barış Harekatı döneminde çocuk olsam da o günleri hatırlıyorum. O günler çok zordu ve o güne kadar Kıbrıslı Türkler çok zulümler yaşadı. Bu zulümler 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile sona erdi. Barış Harekatı bizim kurtuluş günümüzdür. 1974 yılında Pınarlı köyünden Lefkoşa’ya göç etmiş ailem ve ben de burada doğmuştum. 1974 yılından sonra köyümüze geri dönme imkanı bularak savaşın sona ermesi ile büyük bir mutluluk yaşamıştık. Ben Barış Harekatı’nda paraşütlerin indiğini görmüştük ve büyüklerimiz çok heyecanlı ve çok mutlu olmuştu.”

Leman Erkin

“52 yıl önce gerçekleştirilen Barış Harekatı bizleri büyük çilelerden kurtardı ve çok mutlu olmuştuk. 1974 yılı öncesinde 1963 yılında Trabeza (Beşparmak) köyünden önce Lefkoşa’ya sonra da Ozanköy’e göçmen gittik. Daha sonra da Boğaz’a gitmiştik ve 1974 yılında Barış Harekatı yapılınca çok mutlu olduk. Çok sevindik ve havalara uçtuk. Barış Harekatı biz Türklerin kurtuluş günüydü.”

Günay Kocabaş

“Barış Harekatı çok güzel bir duyguydu. 20 Temmuz öncesinde neler yaşadık neler gördük anlatmaya zaman yetmez. Biz çok zor günler gördük ve göç ettik. Yaşadıklarımızı anlatmaya kitaplar kalemler yetmez. Yaşadığımız zor günler Türkiye’nin adaya çıkarma yapması ile sona erdi.”

Fezile Savaşır

“20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümü kutlanmaya değer bir gündür. Barış Harekatı olmamış olsaydı biz burada yok olup gidecektik. Şimdilerde daha farklı sorunlar yaşıyoruz. Rum’un yanında azınlık iken şimdilerde ülkeye kontrolsüzce yapılan girişler nedeniyle bu ülkeye gelenlerin yanında azınlık kaldık. Hiçbir özgür irademiz kalmadı ve bu durumdan rahatsızız. Barış Harekatı’ndan önce Balıkesir’den Cihangir’e göçmen gitmiştik. 11 yıl göçmen olarak kaldık ve orada göçmen olduğumuz için dışlanmıştık. Yıkık- dökük evlerde kaldık. 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile dışlanmışlık durumu sona erdi ve köyümüzden Rumlar kaçınca barış harekatı sayesinde köyümüze geri dönebildik.”



Ahmet Samancıoğlu

“20 Temmuz Barış Harekatı çok güzel bir gündü. Kıbrıslı Türkler yaşadığı zulüm ve eziyeti bu günle sona erdi. O zamanlar çok zor günler gördük. Bizim köyümüz Turunçlu köyüydü ve Rumlarla sürekli çatışmalar olmasına rağmen bizim köyümüzdeki Rumlar bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyordu. Barış Harekatı olduğunda Rumlar bizim yine ihtiyaçlarımızı karşılıyordu ta ki 14 Ağustos’a kadar. 14 Ağustos’ta ikinci harekat olunca Rumlar köyden kaçtı. Kıbrıs’ta bir çözüm Rumlarla zor olur çünkü onların beyinleri sürekli yıkanıyor. Biz hep barışçı insanlarız ama Rum tarafı öyle değil.”

Ceyhun Afif

“20 Temmuz Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünde temennim o zamanlarda yaşananların tekrar yaşanmamasıdır. Aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Barış Harekatı öncesinde yaşananlar büyüklerimizin yaşadığı durumların bir daha olmaması en büyük dileğimdir. Savaşlar hiçbir zaman güzel bir şey getirmedi ve de getirmez.”

Tahir Kurucu

“1974 Barış Harekatı Kıbrıslı Türklere huzur ve güven getirdi. 1956 doğumluyum ve 1974 yılına kadar hep savaş hep çatışma vardı. Göçmenlik yaşamadım ancak çok zor günler geçirdik. 1974 yılında köyümüz Paramal’dan Türkiye’ye orandan Mağusa Limanı’ndan adaya giriş yaparak Ayguruş’a gittik oradan da Pergama bölgesine geldik. Barış Harekatı öncesinde korku ve endişe dolu günler geçiriyorduk. Çok acılar gördük ve hiç çocukluk ve gençlik yaşamadık. İyi ki Barış Harekatı yapıldı ve bu günleri görebildik. Bugün birçok eksikliğe rağmen Barış Harekatı’nın 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyuz.”