Eski günler hayal oldu

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın ünlü Dereboyu Caddesi pandemi öncesinde cıvıl cıvıldı… Restoran ve cafe’ler çok iyi iş yapıyordu… Fakat pandemi sonrasında diğer birçok sektör gibi onlar da eski günlerini arar oldu. Diyalog’a konuşan restoran işletmecileri, uzun bir aradan sonra kısmi açılım yaptıklarını, ancak işlerin iyi gitmediğini söyledi.

“Turist yok, öğrenci yok, yerli de ise para yok” diyen restoran işletmecileri, kurallar gereği akşamları kapatmak zorunda kaldıklarını, böylece kısa sürede az sayıda müşteri ile çarkı döndürmekte zorlandıklarını belirtti.



Ne dediler…?

Habib Yıldırımlar

“İşlerimiz kapanmalar nedeniyle yüzde 50-60 oranında düştü. Bir şekilde işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz ancak maalesef dönmüyor. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaz durumda. Bir süre paket servis olarak hizmet verdik. Dış mekânlarımıza müşteri alabileceğimizin açıklanması ile önlemlerimizi alarak müşteri kabulüne başladık. Dış mekân tamamen açık alan olmasından ve havanın da müsait olmaması nedeniyle pek bir artısını görmedik. İnsanlarda hala bir tedirginlik söz konusudur. İnsanlar korkarak mekânlara geliyor. Gelen müşteriler de soğuk ve rüzgâr nedeniyle gidiyor. Şu anda personel ve dükkân giderlerini karşılayıp kar beklentimiz olmadan çalışıyoruz. 2021 yılının böyle geçebilmesi için işimizi programlamaya çalışıyoruz. Evet, dünyayı saran pandemi ile karşı karşıyayız ancak devletimizden bir katkı görmemiş olmanın da sitemindeyiz. Paket servis ve açılma kapanma saatlerinin uygun olmadığını düşünüyorum. 20.00’de paket servisin kapatılmasını, sabah geç açılmayı, Cumartesi açık olup Pazar günü kapalı olmayı, ayrıca 23.00’te değil de 20.00’de kapatmanın mantığını anlamadık. Bu virüs gece mi bulaşıyor? Bu saatleri biraz esnetseler daha mutlu olacağız ve en azından giderlerimizi biraz daha fazla karşılayabileceğiz. Ödemelerimizi cepten takviye ile karşılıyoruz.”

Aziz Yasin Oguz

“Satışlarımız şu anda düşük, çünkü sadece dış mekânlar açıldı. Çocuklu aileler geliyor ve iç mekânda oturmak istiyorlar. Ancak yasak olduğu için içeriye alamıyoruz ve insanlar dönüp gidiyor. Bu da işlerimizin düşmesine neden oluyor. Sabah geç açılmamız, hafta sonu kapalı olmamız ve hafta içi de erken kapatmamız işlerimizi sekteye uğratıyor. İç mekânların kullanımını da açarlarsa bir nebze de olsa daha iyi olacağını; ailesi ile gelmek isteyenlerin rahatça gelmesine imkân sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda paket servis müşterisi, mekana gelen müşteriden fazla ancak bu saatlerde ve iç mekânların kullanımı konusunda esneklik sağlarlarsa esnaf da biraz rahatlayacaktır. Elbette sağlık önemli ancak biraz da ekonomiyi düşünmek gerekiyor.”

Nizam Babayiğit

“Dış mekânların açılması kötünün iyisi bir durum olsa da bizlere herhangi bir artısı olmadı. Şu anda paket servis üzerinden birşeyler yapmaya çalışıyoruz ancak o da kurtarmıyor. İç mekânımıza ailesi ve çocukları ile gelen müşterilerimiz vardı ancak yasak nedeniyle gelemiyorlar ve bu da işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. İç mekânların da kısıtlı bir şekilde kullanılması bizler için bir seçenek olur. İç mekânlar için de bir düzenleme çerçevesinde açılım olursa daha iyi olacağı inancındayım.”

Levent Özerdağ

“Restoran ve cafelerin dış mekânlarının hizmet verebilmesi kararı geç kalınmış bir karardır. Dış mekânlara müşteri kabulü biraz da olsa işlerimize olumlu yansıdı. Restoranlar tüm önlemlerini kendi kendilerine alıyorlar. Dış mekânlarımızı kullanmaya başlamış olsak da işlerimiz eskisi gibi değil; yüzde 50 gibi bir düşüş vardır. Son günlerde vakaların azalması ile insanların güvenerek dışarıya çıkmaya başlayacağına inanıyoruz. Akşamüzeri gelen müşterilerimiz soğuk hava nedeniyle içeriye oturmayı talep ediyorlar ancak yasak nedeniyle bunu kabul edemiyoruz. Bir düzenlemeye gidilir ve iç mekânların da kullanım durumu söz konusu olursa işlerin daha da güzel olacağına inanıyorum. İnşallah yeni alınacak kararlarda bu konularda da esneklik gösterilir. Dış mekânların kullanılmaya başlaması ile paket servis satışlarımızda bir düşüş oldu ve bu mekâna gelen müşteri olarak yansıdı.”

Halil Gerger

“Satışlarımız ne yazık ki memnun edici değildir. Dış mekânların kullanımına izin verilse de işlerimize herhangi bir etkisi olmadı. Sadece paket servis yapabildiğimiz dönemde işlerimiz yok denecek kadar düşmüştü. Şimdilerde de değişen pek bir şey olmadı. Öte yandan saatlerimiz de dengesiz. Herkesin işinde olduğu saatlerde açığız ve herkesin evine gidip dışarıya çıkacağı zaman biz kapatmaya hazırlanıyoruz. Çalışma saatlerinde biraz esneklik sağlarlarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz zaten gerekli tüm önlemlerimizi alarak işlerimizi sürdürüyoruz. Bazı restoranların dış mekânları yok ve iç mekânların kullanımı hem onlar için hem de diğer işletmeler için iyi bir ortam oluşturulmuş olacaktır. Biz işletmeciler olarak alınan tüm kararlara saygı duyup uyuyoruz ancak devlet de bizlere biraz da olsa destek olmasını bekliyoruz.”