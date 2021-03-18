‘Çözüm şekli değişmez’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleşen Ulusal Konsey toplantısında, 27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5’li konferansla ilgili taktik, strateji ve kırmızı çizgiler netleştirildi.

Politis, haberi “Anastasiadis’in Bavulunda Sadece Guterres Çerçevesi… Kıbrıs Rum Tarafı 5+1 Görüşmesi İçin Taktiğini ve Kırmızı Çizgilerini ‘Kilitledi’” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum tarafı, Cenevre’de “Kıbrıs sorununda şu ana kadarki görüşmeler sürecinde üretilmiş sonuç zemininde ilerleneceğine” kesin gözüyle bakıyor. Anastasiadis “siyasi eşitlik konusunu, Guterres Çerçevesi’ne konulanların ötesinde görüşmek niyetinde olmadığını” açıkça ortaya koydu. Rum tarafı Guterres çerçevesini bir “üniter maddeler çerçevesi” görüyor ve zaruri unsur olarak bavuluna koyacağı bu unsuru bu şekilde korumaya çalışacak.

Gazete bir kaynağının şu ifadelerini aktardı:

“Görüşmeler ve gönderilmiş mesajlar aracılığıyla Lute’a ve BM’ye, Kıbrıs Rum tarafı, gayriresmî konferansta gündemin açık olduğunu ve tarafların kaygılarını ve tezlerini masaya koyabileceğini kabul etmekle birlikte, Kıbrıs Türk tarafınca çözüm şeklinde değişiklik (iki devlet veya konfederasyon) gündeme getirilirse, bunu tartışma niyetinde olmadığını açıkça iletti. Rum tarafı Cenevre görüşmesine, bugüne kadar taraflar arasında uzlaşılanlar çizgisinde kaldığına ikna etmek mantığıyla gidecek ve dolaylı yoldan Ankara’ya ve Kıbrıs Türk tarafına meydan okuyacak. Bunun paralelinde bu tavır, ağırlığın büyük bölümünü BM’ye de aktarır ve Ankara’nın, uzlaşılanlarda değişiklikte ısrar etmesi halinde, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs müzakerelerine zemin niteliğindeki kararlarını açıklıkla savunmaya mecbur bırakır.”

Guterres’in hedefi

Fileleftheros’a göre Rum Ulusal Konseyi’nde, gayriresmî 5+BM konferansta BM’nin ortak bir açıklama, yani asgarî müşterekte anlaşma hedeflediği sonucuna varıldı, Anastasiadis Rum siyasi parti başkanlarını Cenevre’ye çağırdı.

Gazete haberi “Minimum Anlaşma İstiyor… BM’nin Hedefi Gayriresmî 5+1 Sırasında Ortak Bir Açıklama… Başkan Genel Sekreter Tarafından Yardımcı Fikirler Sunulmasına Sıcak Bakıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre dün toplanan Ulusal Konsey’de Anastasiadis’in gayriresmî konferans ve Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, son ziyareti sırasında söyledikleri hakkında yaptığı bilgilendirmeden şu sonuçlar çıkarıldı:

1-Lute’un söylediğine göre gayrîresmî konferans programı 2+1 güne ayrılacak. 27 Nisan’da bütün katılımcıların yer alacağı sosyal görüşme, 28 Nisan’da bütün katılımcılar + BM’nin katılacağı genel toplantı ve BM’nin taraflarla ikili temasları yer alacak. 29 Nisan için –şimdilik- programa herhangi bir şey alınmadı, gerekmesi halinde 3’üncü istişare günü olarak rezerv tutuluyor.

2-Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, genel toplantı sırasında taraflardan her birinin bilinen tezlerini tekrar edeceğini değerlendirdiği için ikili temaslara önem verilmesi gerektiği görüşünde. Edinilen bilgilere göre Lute, esasa ilişkin etkileyici bir ilerleme beklenmediğini belirterek Anastasiadis’e, gayriresmî konferans için konulan hedefin ortak bir açıklama olduğunu söyledi.

3-Ulusal Konsey sırasında Anastasisadis, beşli konferans sırasında sorunun esasına ilişkin karar alınması ihtimali de olduğunu belirtti ve Rum siyasi parti başkanlarını Cenevre’ye davet etti.