Görüşleri dikkate  alınacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun yıllardır Kanada’da yaşayan Kıbrıslı Türk bilim insanı, ekonomist, yazar Prof. Dr. Özay Mehmet ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk bilim insanlarının Kıbrıs konusundaki çalışmalarından yararlanarak onların görüşlerini de değerlendirmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

Kıbrıs’ta iki egemen eşit devletin iş birliği temelinde bir antlaşmanın gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin yarım asrı aşkın bir süredir tartışıldığını, federasyonun artık tükendiğini ve bir çözüm şekli olmadığının iyice anlaşıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 60 yıla yakın süredir kendi kendini yönettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Rumların 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Enosis’e sıçrama tahtası gördüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Özay Mehmet ise konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi kararlarında iki egemen devlete vurgu yapıldığını ve iki devletin eşitliğine işaret edilen 25 Temmuz 2019 tarihli ve 2843 sayılı karar yanında, 11 Ekim 1991 tarihli ve 716 sayılı BM kararı ile 8 Mart 1990 tarihli S/21183 sayılı BM tutanaklarında iki eşit halk ve iki tarafın egemen eşitliğinden söz edildiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Mehmet, İsviçre, Belçika ve Kanada örneklerinde olduğu gibi, iki eşit egemen devlet temelinde İsviçre’dekine benzer bir konfederal devlet kurulabileceğine vurgu yaptı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Danışmanı Prof. Dr. Vedat Yorucu da katıldı.

Catalano’yu makamında kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu makamında kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik zemininde Rum tarafı ile iş birliğini öngören iki devletli çözüme dayalı politikasını anlattığı görüşmede, Kıbrıs’ta ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için kazan kazan anlayışıyla bir anlaşmanın önemine vurgu yaptı.