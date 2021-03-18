Önemli bir adım

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve ekibini makamında kabul etti.

Erhan Arıklı görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın açıklamasında “Ekonomik pakette de yer alan, organize sanayi bölgelerinin ıslahı, geliştirilmesi ve ihracata yönelik organize sanayinin kurulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını konuşacağız. Sonrasında ise bizim Türkiye’ye yapacağımız ziyarette gerekli anlaşmaları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğinin altını çizen Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyleyerek, “Onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir” dedi.

Arıklı, ‘kirli sanayi’ denilen bölgelerin nasıl ıslah edileceği, altyapılarının nasıl oluşturulacağı konularında Türkiye’nin teknik tavsiyelerini alacaklarını kaydetti.

Büyükdede: Tecrübemizi paylaşacağız

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de konuşmasında, KKTC’nin sanayisinin gelişmesinde ve dünya ticaretinde yer edinebilmesinde nasıl bir yol kat edilebileceğini değerlendireceklerini belirtti.

Büyükdede, “Kardeş vatanımız Kıbrıs’ın kendine yeter hale gelmesi ve dünyada saygın bir sanayi altyapısına, endüstriyel altyapıya, ticaret altyapısına kavuşabilmesi konusunda bilgilerimizin Kıbrıs’a transfer edilmesi konusunda bir görev üstlendik” diyerek, Türkiye’nin bu aşamaları 40-50 yıl önce geçtiğini ve birikmiş tecrübe, imkân ve potansiyellerini Kuzey Kıbrıs ile paylaşmaktan onur duyacaklarını vurguladı.

ASELSAN ile protokol imzalandı

Öte yandan Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC’de enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanması nedeniyle Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı toplantı düzenlendi.

Arıklı tanıtımda yaptığı konuşmada, ODTÜ’nün üniversiteler arasında bir marka ve kalite sembolü olduğuna işaret ederek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın başta KALTEV ve TEKNOPARK çalışmaları ile bilgi ve teknolojiye dayalı yatırımlara öncülük yapacağına inandığını belirtti.

Arıklı, ASELSAN’ın Türkiye’nin teknoloji alanında dünyaya meydan okumasında cesaret veren bir dünya markası olduğunun ve KKTC’de faaliyet gösterip özellikle enerji sahasında işbirliği çalışmaları yapmasının önemine vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Arıklı’nın konuşmasının ardından ASELSAN Entegrasyon ve Otomasyon Müdürü Uğur Türkoğlu ve Aselsan Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürü Ersel Ercek tarafından yapılan enerji sistemleri ve akıllı şebekeler, KKTC elektrik şebekesi analiz çalışmaları, amaçlar ve hedefler ile ilgili sunumlar yapıldı.