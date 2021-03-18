Yeşilköy’de toprağa verilecek

Emekli Veteriner Hekim Eray Manik yaşamını yitirdi. Manik’in dün öğlen saatlerinde hayata veda ettiği belirtildi.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Manik’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Aile yakınları, Manik’in cenazesinin bugün saat 12.00’de Yeşilköy'de toprağa verileceğini duyurdu.

Yeni Erenköy Belediyesi de, Manik için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Yeşilköy sakini Eray Manik'in vefatını üzüntü öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadeleri kullanıldı.

Eray Manik, bir dönem Veteriner Hekimler Birliği Başkanlığı görevini yürütmüştü. Manik, en son Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeşilköy örgütünün sekreterliğini yapıyordu.