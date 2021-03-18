Bu krizde iyi haber

Kooperatiflerden alınan kredilerin 6 ay ötelenebilmesi için hazırlanan yasa gücündeki kararname yürürlüğe girdi

Bu krizde iyi haber
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kooperatiflerden alınan krediler için 6 ay taksit erteleme seçeneğinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren kredi, kalkınma ve tasarruf kooperatiflerinden çekilen kredilerin taksitlerinin 6 ay ötelenmesi için hazırlanan Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulundan geçtiğini ve yürürlüğe girdiğini söyledi.
Kararın, vatandaşların Covid-19 nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların dikkate alındığını belirten Ataoğlu, taksit öteleme imkânından faydalanabilmek için ilgili kooperatife başvuruda bulunmak gerektiğini ifade etti.
Ataoğlu, kredilerin orijinal vadesi değişmeden 6 aya kadar taksit ertelemesi yaptırılabileceğini, faiz oranında bir artış olmayacağını ve ek bir ücret alınmayacağını belirtti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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