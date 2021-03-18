Ev karantinasını uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, online aşı başvurularıyla ilgili yeni uygulamayı açıklarken, ev karantinasının en geç iki hafta içinde başlayacağını söyledi. Halen karantina otelleri ve yurtlar için günde yaklaşık 500 bin lira ödeyen hükümet, bunun sürdürülemez olduğunu geç de olsa anladı. Üstel, ev karantinasını takip edecek sistemin oluşturulduğunu, bakanlığın da denetleme süreci içinde yer alacağını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner de ev karantinasında son noktaya gelindiğini, prosedürlerin tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçeceğini söyledi. Saner, şu anki sistemin sürdürülebilir olmadığını söylerken, toplumun yüzde 15’inin aşılandığına dikkat çekti ve “Avrupa Birliği içinde üçüncü sıradayız” dedi.

Aşı sistemi basın toplantısıyla tanıtıldı

Covid-19 aşı randevusu almak isteyenlere online başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi dün devreye girdi.

Aşı Bilgi Sistemi, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Başbakan Ersan Saner, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, online aşı bilgi sistemi ile önemli bir adım atıldığını söyleyerek, aşılama çalışmalarının devam edeceğini, ev karantinası uygulamasında da son aşamaya gelindiğini belirtti.

Saner: İyi bir noktadayız

Dünya ve KKTC’nin Covid-19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Saner, önceki Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve sağlık çalışanlarının da çabalarıyla ülkenin göreceli olarak dünya ülkelerinden daha iyi bir noktaya taşındığını kaydetti.

Saner, 15 Aralık 2020’de hükümetin ilk göreve geldiği tarihten bugüne dünyadaki Covid-19 vakalarını karşılaştırarak, vaka sayısında yüzde 60 artış olduğunu, ölen kişi sayısının ise 2 kat artarak 2 milyonu geçtiğini ifade etti.

Türkiye’den aşı gelmeye devam edecek

Güney Kıbrıs, Malta, İzlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde görülen vaka ve ölüm oranlarını KKTC ile karşılaştıran Saner, çizdikleri yönde halkın kuralara uyması, aşı ile ilgili ortaya konan süreç gibi nedenlerle KKTC’de vaka ve ölüm oranlarının daha iyi noktada olduğunu belirtti.

Saner, Türkiye’nin aşı katkısı yapmaya devam edeceğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu yönde güvence verdiğini söyledi.

Saner, Sağlık Bakanlığı’nın aşı bilgi sistemi ile önemli bir ilerleme sağladığını söyleyerek, Sağlık Bakanının koyduğu üç önemli hedefi önemsediğini kaydetti.

Şu anki karantina sistemi sürdürülebilir değil

Ev karantinasında son noktaya gelindiğini, prosedürlerin tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçeceğini belirten Saner, şu anki sistemin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Saner, KKTC halkına kurallara uyma, uymayanları uyarma çağrısında bulundu.

Yükseköğretime ilişkin rakamlara değinen Saner, 6 bin 732 öğrencinin ülkeye geldiğini, hedefin 15 bin öğrencinin gelmesi olduğunu dile getirerek, öğrencilerin karantina süreçlerini tamamlayıp eğitimlerine yüz yüze devam edeceklerini söyledi.

Toplumun yüzde 15’i aşılandı

Toplumun yüzde 15’inin aşılandığını söyleyen Saner, “Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradayız” dedi.

Üstel: 30 merkezde çalışma yapılacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de şeffaf ve adaletli bir şekilde, kişilerin takip edebileceği bir aşı bilgi sistemi oluşturulduğunu söyledi.

Üstel, zor bir dönemde Sağlık Bakanlığı görevine geldiğini söyleyerek, gerçekleştirmek istediği üç hedef bulunduğuna işaret etti.

Hedeflerinden birini, online aşı bilgilendirme sistemini oluşturmak olarak açıklayan Üstel, diğer hedeflerinin; ev karantinası ve online ilaç programı olduğunu söyledi.

Ülkedeki 30 merkezde aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü, sistemin devreye girmesi ile kişilerin online randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini dile getiren Üstel, kimlere aşı yapıldığı, ikinci doz aşıların ne zaman yapılacağı gibi bilgilerin sistemde mevcut olacağını belirtti.

Böylelikle manuel sistemin ortadan kalkıp, dijital sisteme geçileceğini anlatan Üstel, 100 bin aşının Türkiye, 10 bin aşının ise Avrupa Birliği’nden sağlanmasıyla 60 bin kişinin ikinci doz aşısının da tamamlanacağını kaydetti.

Ev karantinasında sona gelindi

Üstel, ev karantinası uygulamasında son aşamaya gelindiğini, uygulamanın bir iki hafta içinde başlayacağını söyleyerek, çocuklu aileler ve kronik hastaların öncelikli olacağını kaydetti.

Bakan Üstel, ev karantinasını takip edecek sistemin oluşturulduğunu, bakanlığın da denetleme süreci içinde yer alacağını kaydetti.

Hızlı antijen testleri geldi

PCR testlerinin üç binden 7 bine çıkarıldığını, hızlı antijen testlerinin ülkeye geldiğini ve DNA laboratuvarında doğrulamasının yapılmakta olduğunu dile getiren Üstel, DNA laboratuvarının da büyütüleceğini, daha hızlı taramalar yapılabileceğini, kapasitenin artırılacağını kaydetti.

Özelde yapılan PCR testlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doğrulandığını ve o şekilde açıklandığını dile getiren Üstel, vaka sayılarına yönelik de, gerçek vakaların açıklandığından kimsenin kuşku duymamasını istedi.

Herkes kurallara uymalı

“Dibe vuran ekonomiyi yukarıya çekmek için tedbirler ve önlemler alarak açılımlar yaptık” diyen Üstel, açılan işletmelerden bazılarının verdikleri taahhütlere uymadığını gözlemlediklerini söyleyerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara kurallara uymaları çağrısını yineleyen Üstel, kurallara uymayanları da uyarmaları gerektiğini kaydetti.

Üstel, vakaların grafik şeklinde sunulacağı bir kitapçık yayımlayacaklarını söyledi.

Amacımız eğitimi açmak ve turizmi canlandırmak

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Üstel, kapalı alanları metre kareye göre açma hedefinde olduklarını, yüz yüze eğitimi açma ve turizmi canlandırmak istediklerini kaydetti.

Üstel, toplumun yüzde 60’ını aşılayarak, çift aşı ve çift PCR şartı ile ülkeye turist getirmek istediklerini belirtti.

Denetleme mekanizmalarını çoğalttıklarını, yerel idarelerden, İlçe Emniyet Kurullarından da daha çok destek almayı istediklerini söyleyen Üstel, yaptırım ve denetimlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

“Vaka sayılarının yükselmesi bizi üzer, üzülmemek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır” diyen Üstel, Lefkoşa ve Girne’de vaka sayısı yüksek olduğunu, buna yönelik taramalar yaptıklarını söyledi.



Sistem nasıl çalışacak

Covid-19 aşı randevusu almak isteyenlere online başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi devreye girdi.

Sistemden yararlanmak isteyen vatandaşların, https://asibilgisistemi.com/ adresine tıklaması ve kişisel bilgilerden oluşan formu doldurması gerekiyor.

Web sitesinde, aşı merkezleri, randevu sorgulama ve online randevu alma seçenekleri yer alırken, aşı tablosu, aşı türleri ve yan etkiler, virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi veriliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 11:29