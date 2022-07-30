Esnaf mutlu

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik kriz nedeniyle yerli halka satış yapamayan Arasta esnafı, güneyden gelen turistler sayesinde ayakta durmaya çalışıyor.

Lokmacı barikatından geçerek Türk çarşısını dolaşan turistler, özellikle hediyelik eşyalara ilgi gösteriyor, lokantalarda güzel vakit geçiriyor. Turistlerin en fazla uğrak yerlerinden biri olan Büyük Han’da özellikle Cumartesi günleri neredeyse izdiham yaşanıyor.

Diyalog’a konuşan bölge esnafı, tek umutlarının güneyden gelen turistlerin olduğunu belirtirken, yetkililerin ‘sınır kapılarına’ daha fazla önem vermesini istedi.

Sınır kapısında zaman zaman muhaceret işlemlerinin uzadığını ve bunun rahatsızlık yarattığını belirten Arasta esnafı “Hükümetimizin de belediyemizin de bu bölgeye daha çok önem vermesini istiyoruz” dedi.