Rumların yanında

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Kosova ile Kıbrıs’ın sorununun aynı olmadığını söyleyen birisinin, bunu ispatlayacak argüman bulamayacağını, çünkü iki sorunun özünde birebir aynı olduğunu savundu.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Selakoviç, Sırbistan’ın Rum tarafını ve müzakerelerin yeniden başlamasını BM düzeyinde desteklediğini belirtirken, “Kıbrıs’ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün dokunulamaz olduğunu” ve toprak meselesi için BM kararlarına uygun, iki tarafın da rıza göstereceği kapsamlı çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Selakoviç, Sırbistan’ın Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki haklarına saygı gösterdiğini ve bu bölgelerin her türlü ihlalini kınadığını belirtti.

Selakoviç, Maraş ile ilgili olarak ise, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde eylemde bulunmak gerektiğini ve Maraş’ın “yasal sahiplerine” iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

Röportajında Güney Kıbrıs-Sırbistan ilişkilerinden de bahseden Selakoviç, iki ülke arasındaki müteşebbis işbirliğinin oldukça iyi olduğunu ve daha da geliştirilebileceğini söyledi.

Selakoviç, yatırımcılara müteşebbis faaliyetler için oldukça iyi koşullar sunduklarını ve Güney Kıbrıs’taki yatırımcıları da Sırbistan’daki varlıklarını güçlendirmeye davet ettiğini kaydetti.