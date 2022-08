Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 64’üncü kuruluş ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü nedeniyle bugün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü başlayan kutlama etkinlikleri bugün de devam edecek. Bu kapsamda, KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı- Boğazköy’den bugün saat 07.00’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.

Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Töre: Tarihsel öneme sahip bir gün

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, mesaj yayımlayarak 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci yıldönümü olan 1 Ağustos’un tarihsel önemine işaret etti.

Töre mesajında, “Kıbrıs’ın fethiyle adaya ayak basan kahraman ecdadımız, bu günlere dek Kıbrıs Türk halkı olarak varlığını sürdürmeyi başarmıştır. İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi vermiştir. Karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkının toplumsal direnişini örgütleyen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanca mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu gün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mücahitlerimize ve Mehmetçiklerimize borçluyuz. Bu vesileyle tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ardılı olarak devam eden; ülkemizin güvenliğini, barış ve huzurunu sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve onun kahraman mensuplarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Kıbrıs Türk halkı için müstesna bir gün olan 1 Ağustos’un yıl dönümünde bir kez daha kararlılığımızı dile getirerek tek güvencemiz olan devletimizden, eşit egemen haklarımızdan, hürriyetimizden ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek isterim. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Üstel: Coşku ve gurur yaşıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinin ne kadar köklü bir geçmişe dayandığı, geçmişte bu topraklarda ne kadar zorlu mücadeleler verildiği ve Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığının en büyük ispatı olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Kıbrıs Türk tarihinin üç önemli yıldönümünü barındıran 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlamanın coşku ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 451'inci, TMT'nin 64'üncü, GKK'nın 46'ncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos tarihinin, Kıbrıs Adası üzerinde Türk hakimiyetinin sağlandığı, Yunan ve Rum ikilisine karşı örgütlü mücadelenin başlatıldığı ve KKTC'nin düzenli ordusunun kurulduğu tarih olması bakımından anlam ve öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Üstel, “Bu üç önemli olayın aynı günde kutlanması Kıbrıs Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarının hatırlanmasına olanak tanımaktadır” ifadesini kullandı.

Ataoğlu: Birlik ve beraberlik içinde olalım

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ataoğlu mesajında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygularla birlikte 1571’den beri süre gelen zamanda onurlu mücadele veren, kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarken, TMT’mizin 64’üncü ve GKK’mızın 46’ncı kuruluş yıldönümlerini kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeyelim.”

Arıklı: Verilen mücadelenin simgesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Ağustos Toplumsal Mücadele Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları ifade etti, “Kıbrıs Türkleri için en önemli günlerden biri olan 1 Ağustos, Kıbrıs'ta var oluşunuzun ve bu topraklara tutunmak için verilen mücadelenin önemli bir simgesidir. 1 Ağustos, oldukça zorlu bir mücadele ve binlerce şehit verilmesiyle kazanılan egemenliğimizin koruyucusu GKK'nın kuruluş yıldönümü olması vesilesiyle de ayrı bir anlam kazanmaktadır.

1 Ağustos Toplumsal Mücadele Bayramını coşkuyla kutlarken, adada bayrağımızın altında özgürce yaşamamız için canını veren aziz şehitlerimize ve bu uğurda mücadele veren ancak bugün hayatta olmayan tüm liderlerimizi rahmetle anıyor ve onlara bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Öztürkler: Kıbrıs Türkü mukavemetçi bir halktır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkının karakteri güçlü, özgürlüğüne düşkün bir halk olduğunu ifade etti.

Öztürkler mesajında, “Kıbrıs Türkü, 451 yıl önce Anadolu’dan kültürü, maneviyatı ve kendine özgü kimliği ile geldiği Kıbrıs’ta Türk varlığının kök salması, yaşatılması ve buraların vatan toprağı olarak kalması uğruna tarihte emsaline az rastlanan bir varoluş mücadelesi vermiştir” dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türkü güçlü karaktere sahip, özgürlüğüne düşkün, mukavemetçi bir halk olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkının 1950’lerde can ve mal güvenliğini tehdit eden ENOSİS’ci zihniyete karşı mücahidin yüreği ile kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın güçlü direnişi ve ortaya konan mücadele ruhu sayesinde bu topraklarda eşit, egemen iki halk olarak yer aldığını kaydeden Öztürkler, Gelecek nesillerin, bu topraklarda hür ve güven içinde yaşamaları için canlarını feda eden toplumsal direnişimizin sönmeyen ışıkları şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm personeline esenlikler diliyorum” dedi.



Şan: Önemli bir dönüm noktası

Maliye Bakanı Alişan Şan, Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nın, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini kaydetti.

Alişan Şan, mesajında, Ağustos’un, farklı dönemlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderini tayin eden önemli bir gün, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli dönüm noktalarını temsil ettiğini kaydetti.



Özçınar: Direnişi simgeleyen çok özel bir gün

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türk Halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği çetin mücadeleyi ve varlığı ile ilgili ortaya koyduğu direnişi simgeleyen çok özel bir gün olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 451’inci yıl dönümünü kutladı.

Akpınar: 30 yılın birikimi ile geleceğe yürüyoruz

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 1992 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 30’uncu yıl dönemi dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Demokrat Parti’nin 30 yıllık birikimi ile aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” dedi.

DP Milletvekili Serhat Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti’nin 30 yaşında olduğunu belirterek, “Kurucu Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ve Öderimiz Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ilkeleri ve düşünceleri ile, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağımızın koruyucusu, yürütücüsü ve savunucusu olan Demokrat Parti’nin, 30 yıllık birikimi ile aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Köseoğlu: Varoluş mücadelesinde önemli gün

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, yayımladığı mesajla 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

KHK’dan yapılan açıklamaya göre, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu mesajında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.

Köseoğlu, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı şahsım ve kurumum adına kutlarım” ifadelerine yer verdi.

Avcı: Varlığımızın önemli kilometre taşı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, “Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümlerini kapsamında 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutluyorum” diyerek, Toplumsal Direniş Bayramına vesile olan 3 olgunun da Kıbrıslı Türklerin ada içerisindeki varlığının en önemli kilometre taşlarını oluşturduğu düşüncesini ortaya koydu.

Manga: Rum-Yunan’a geçit verilmedi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk’ü 82 yıllık İngiliz sömürge yönetiminde diline, dinine, kültür ve milliyetine sahip çıktı. TMT ve Mücahitlerimizin 11 yıllık efsanevi direnişi ile Rum-Yunan’a geçit vermedi” dedi.

15 Temmuz 1974 Faşist Yunan darbesin karşı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 ‘te mutlu Barış Harekatı’nı icra ederek, Kıbrıs’a barışı getirdiğini belirten Manga, “Bu günlere gelişimizde, kanı, canı, alın teri olan tüm şehitleri rahmet, gazileri de minnet ve şükranla anıyoruz. Başta KKTC Devlet’imize, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mıza olan, sarsılmaz bağlılık ve güvenimizi yineliyoruz” dedi.



And: Huzur, barış ve adalet geldi

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And da, yayımladığı mesajda, “Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethine kadar olan dönemde Doğu Akdeniz’de korsan yatağı olan adaya Osmanlının fethiyle birlikte üç asrı aşkın süreyle huzur, barış ve adalet gelmiş, sonsuza kadar sürecek Türk varlığı adada kök salmıştır” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda huzur içinde, hür ve bağımsız olarak yaşamak için TMT’yi kurarak Mutlu Barış Harekâtına kadar olan süreçte mücadele ateşini adanın her yerinde diri tuttuğunu kaydeden And, “Barış Harekâtı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, gözbebeğimiz, övünç kaynağımız Güv.K.K.lığı kurulmuştur. Güv.K.K.lığı kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte; Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır” dedi.

Kıbrıs Türkünün mücadele tarihini unutturmamak gerektiğini belirten And, “Bu vesileyle halkımız ve silah arkadaşlarımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımızı tekrar kutlar. Şehitlerimizi, ebediyete uğurladığımız gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızı rahmetle anarken, Yaşayan anıtlarımız olan gazilerimize şükranlarımızı sunarız.” dedi.



Turgut: Kıbrıs Türk tarihinde 3 önemli olay

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Turgut, Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramının Kıbrıs Türk tarihinde 3 önemli olayın yaşandığı bir tarih olduğunu kaydeden Turgut şöyle dedi:

“Bilinmelidir ki Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, egemen, kurucu iradesinin teşekkül ettiği dönüm noktalarını ifade eden bu 3 önemli tarihin arka planındaki sarsılmaz mücadele azmi ve zorlu direniş içerisinde geçen yılların verdiği mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğinden asla şüphe edilmemelidir. KIBTES olarak kıymetinin kıyamete kadar süreceğine inandığımız, özgürlük ateşinin yakıldığı toplumsal direniş tarihimizin önemli dönüm noktalarını şerefle hatırlıyor; aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor; Toplumsal Direniş Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz”



