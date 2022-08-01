İşte başarının sırrı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, toplumun yerel yönetimlere yönelik güveninin, merkezi hükümetin çok üzerinde olduğunu söyledi. Benli, “Merkezi hükümet eğer belediyelere hak ettiği kaynakları verir ve bütçe kayıplarını ortadan kaldırırsa, yerel yönetimler sıkıntı yaşamaz” dedi.

En son yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Ahmet Y. Benli, “Merkezi hükümete olan güven yüzde 11’de kalırken, yerel yönetimlere bugünkü haliyle bile yüzde 50’nin üzerinde güven vardır” şeklinde konuştu.

Gönyeli Belediyesi’nin Gönyeli halkından yüzde 70 güven notu aldığını belirten Benli, “Bu büyük bir gururdur. Gönyeli halkı diyor ki bu ülkenin en güvenilir kurumu Gönyeli Belediyesi’dir. Yurttaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etmek isterim.” dedi.

Benli, ilgili araştırmanın “memnuniyet” sorusunda da Gönyeli halkının yüzde 75 oranında Gönyeli Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunun teyit edildiğini ifade etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, tüm belediyeler içerisinde en güçlü bütçe ve bütçe disiplinine sahip olduklarını belirterek, “Bu nedenle de hem personel maaşlarını gününde ve eksiksiz ödüyor, hem de yüksek hizmet standardını koruyoruz” dedi.

“İstihdam baskısına hep direndik…”

“Gönyeli’de yönetime geldiğimiz zaman nüfus 9 bin 16 kişiydi, belediye çalışanı sayımız 160’dı; Bugün yaklaşık 40 bin nüfus vardır ve çalışan sayımız 158 kişidir” diyen Ahmet Benli, çok ciddi istihdam baskısına rağmen hep direndiklerini belirtti.

Personel giderlerini yüzde 50’lerde tutabildikleri için hizmet kalitesinde de fark yarattıklarını ifade eden Ahmet Y. Benli, sene başından bu yana maaşlara toplamda yüzde 94’lük bir artış geldiğini, gelirlerin de aynı oranda artmadığı durumda kimi belediyelerin derin krizlerle yüzleştiğini söyledi.

“İmar planı olmazsa olmazdır”

Ülkede insanların birçok sahilde denize girmekten imtina ettiklerini anlatan Benli, “Bu durum kara kirini denize atıyor demektir. Şehirler kirini denize akıtıyor demektir. Emirname imar planı olmadan geçici bir yönetim rejimidir. Uzmanların çalıştığı, doğru, detaylı çözüm, bir şehrin olmazsa olmazı imar planıdır” şeklide konuştu.

İmar planlarının yol gösterici olduğunu anlatan Benli, pek çok şehirde bunun eksikliği yaşandığını söyledi, planlamanın önemine dikkat çekti.

“Bir şehri üst lige çıkartan…”

“Çiçeği böceği herkes eker çünkü görünen bunlardır, oy getirir, biz 16 yıldır yerin altında uğraştık, ömrümüzü verdik, bir şehri üst lige çıkaran budur” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, bundan sonra hizmet kalitesini çok daha yukarı çekmek için uğraştıklarını söyledi.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temizlikte zaten çok öndeyiz ama bunun kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Gönyeli bu ülkenin en temiz ve düzenli şehridir. Artık köyden kente dönüşüm bitti, yüksek kaliteli kent hedefiyle çalışıyoruz. Hizmet kalitesi yükselecek, sokakları daha temiz olacak. Suyu daha içilebilir olacak, suyunun testleri daha çok yapılacak, park bahçeleri daha güzel olacak, sosyal aktiviteleri daha çok olacak, festivalleri daha çok olacak, bunlar yeni hedeflerimizdir.”

Yerel seçim reformuna da değinen Benli, şunu söyledi: “Belediyeler reformuna ihtiyaç olduğu açıktır, mutlaktır, ancak bu reform için bilgiye ihtiyaç vardır, belediyelerin sayısının azaltılmasını reform diye görmek büyük bir yanılgıdır. Önemli olan halktan alınan verginin daha etkin ve verimli kullanılmasıdır.”