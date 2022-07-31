Eskisini veren yenisini alıyor

Özlem ÇİMENDAL

Devlet Piyangolar Birimi tarafından 8 Ağustos Erenköy Direnişi için özel olarak basılan ve tartışmalara sebep olan piyango biletleri yenileriyle değiştiriliyor.

Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Piyangolar Birimi’nin 8 Ağustos Erenköy Direnişi anısına bastırdığı biletlerde Erenköy mücahitleri yerine EOKA milislerinin fotoğrafları kullanılmıştı. Fotoğraflarda EOKA milislerinin kullanılmasının ortaya çıkması üzerine sorumlular görevden alınarak yerlerine yeni atamalar yapılmıştı.

Halk ve ilgili taraflarca da kınanan söz konusu hatalı görsel kullanımı sonrası biletler toplatılmaya başlanmıştı. Hatalı biletlerin toplatılmasıyla, yeni basılan biletler de satışa çıktı.

Bilet bayileri ve seyyar satıcılar, daha önce hatalı görselin bulunduğu biletleri satın alan vatandaşların biletlerini yeni düzeltilmiş biletlerle değiştirirken, tarihi uzatılan çekilişin yeni ve düzeltişmiş biletleri de satılmaya devam ediyor.

Baskı kötü, yazılar okunmuyor…

Diğer yandan yeni biletlerin de baskısının kötü olması ve üzerinde yer alan rakam ve yazıların okunmaz oluşu da vatandaşlardan tepki gördü. Vatandaşlar 8 Ağustos’ta çekilmesi gereken ancak tarihi bir hata nedeniyle iptal edilen çekilişin düzeltilmiş yeni baskısından da memnun olmadığını, çekiliş tarihinin de uzadığını dile getirdi.

8 Ağustos’ta yapılması planlanan çekiliş 18 Ağustos’a ertelenmiş ve 500 bin TL olan piyango miktarı da 1 milyon TL’ye yükseltilmişti.

Vatandaşın tepkisi dinmiyor…

Öte yandan Devlet Piyangolarının 8 Ağustos tarihinde çekilecek olan biletlerinin üzerine Erenköy Mücahitleri yerine EOKA’cıların resminin basılmasına vatandaşların da tepkileri sürüyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar bu hatanın kabul edilir olmadığını, yetkililerin savunma ve suçlama çabalarından vazgeçmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Vatandaş ne dedi

İbrahim Gerçek:

Erenköy Mücahitleri yerine piyango biletleri üzerine basılan EOKA örgütünün resimleri bence kasıtlı olarak yapılmış bir harekettir. Bu çok yanlış bir davranıştır ve özrü bile olmaz. Bu biletleri hazırlayanlar veya basımını onaylayanlar hiç mi bilgili değil? Bugün gençlerimiz ne yazık ki tarihimiz hakkında pek de bilgi sahibi değiller. Bugünkü gençler okuyup da bilgi edinme çabasında değildirler ve ailelerinin verdiği parayla, ev ve arabayla hayatlarını yaşama derdindedirler. Tarih kimsenin umurunda değil…

Erhan Yorgancı:

Devlet Piyango biletleri üzerine Erenköy Mücahitleri yerine EOKA’cıların resimlerinin basılması toplumda büyük tepkilere neden oldu. Bu bir hatadır ve oldu bir kere ve çok da fazla büyütmeye gerek yok. Bu ciddi bir konudur ancak bence kasıtlı olarak yapılmış bir durum değildir. Gençlerimiz Kıbrıs Tarihi konusunda bence çok bilgili değildirler. Çünkü tarih konusunda çok teşvik edilmediklerini düşünüyorum.

Hüdaverdi Tutku:

Devlet piyangolarına yanlışlıkla Erenköy Mücahitleri yerine EOKA’cıların fotoğraflarının basılması ülkeyi idare edenlerin sorumsuzca yaptıkları davranış ve yönetimlerinden kaynaklıdır. Herkes o kadar çok sorumsuzca davranıyor ki “bilmezdik” veya “yanlışlıkla oldu” açıklamaları kabul edilir değildir. Hem halk hem de ülkeyi idare edenlerin toparlanıp kendine gelmesi gerekiyor. Gençlerimiz Kıbrıs Tarihi konusunda bence çok da bilgi sahibi değildirler. Güneyde okullarda Kıbrıs tarihi iyi bir şekilde öğretilirken bizler bu güne kadar yapılanları yeni nesillere anlatmadık veya anlatmaktan kaçtık. Bu nedenle de gençler kültürümüzü ve tarihimizi bilmiyor.

Aydın Nuray:

Devlet Piyangosunun biletleri üzerine Erenköy Mücahitleri diye EOKA’cıların resimlerinin basılması büyük bir rezalettir. Bu hatanın hiçbir şekilde telafisi yoktur. Gençlerimiz maalesef Kıbrıs tarihi konusunda çok bilgisiz ve onları bilgilendirmek adına bir adım da yoktur. Biz eskiler de çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşananları anlatmayıp bilgilendirme yapmadığımız için gençlerde büyük bir eksiklik vardır.

Sefa Çift:

Erenköy mücahitleri diye EOKA’cıların resmini biletlere basan kurumun en tepesindekinden en altındaki kadar sorgulanmalı ve yargılanmalıdır. Bunun ne maksatla yapıldığının ortaya çıkarılması lazım. Bu biletler basılıp piyasaya çıkana kadar müdürleri, bakanları, alt memurları ve basımını yapan kişiler görüyor ve hiç biri mi anlamıyor yanlış fotoğraf olduğunu? Bence bu kasıtlı yapılmış bir durumdur ve bütün kurum hakkında ders olacak nitelikte bir işlem yapılmalıdır. Eğitimdeki eksiklikler ve ilgisizlik nedeniyle gençler tarihimiz hakkında pek bir bilgi sahibi değildir.

Hüsnü Altay:

Devlet Piyangolarında fotoğraf basımını duydum ve bunun büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunun düzeltilmesi lazım ancak güzel bir özür yerine devlet kanadı sürekli bir savunma halindedir. Bir an önce şapkayı önlerine alıp özür dilemeleri gerekiyor. Bazı vatandaşlar bunun kasıtlı yapıldığını söylüyorlar ve umarım yanılıyorlardır. Gençler sadece Kıbrıs tarihi konusunda veya eğitim konusunda değil toplum olarak her alanda geriliyoruz. Toplum olarak bir silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor.

Alev Nalkıran:

Devlet Piyango biletleri üzerine Erenköy Mücahitleri yerine EOKA’cıların resimlerinin basılması büyük bir hatadır. Şehitlerimiz sayesinde bugünleri görüyoruz ancak onların bu hata ile kemikleri sızladı. Bu hatanın düzeltilebileceğini düşünmüyorum. Bu hata tarihe not olarak düştü. Eskiden Kıbrıs tarihi konusunda bilgi sahibi olan toplumumuz bugün bilgi sahibi olmayan gençlere yerini bıraktı. Tarihimizle ilgili daha fazla bilgiler verilmeli ve eğitimde daha fazla tarih dersleri anlatılmalıdır diye düşünüyorum.