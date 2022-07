Çok üzgünüz

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın kuzeyi bir zamanlar dünyanın en gözde yerlerinden biriydi. Tarihi eserleri, yeşille örtülmüş dağları ve ovaları, yıl 365 gün akan pınarları vardı. Yolları güvenli, çevresi temizdi.

Kuzey Kıbrıs’ı tanıtan turizm reklamlarında ise ‘bozulmamış bir ülkeden’ söz eder Unspoilt North Cyprus’ sloganı kullanırlardı.

Fakat yıllar içinde hem pınarlar kurudu, hem de eski esler yıkılmaya yüz tuttu. Hepsinden önemlisi her yanı çöpler sardı, çevre kirlendi. Ana yollardaki refüjlerde otlar ağaç boyuna ulaştı. Bunlar trafik güvenliğini tehdit eder hale geldiği halde kimse umursamıyor, gerekli temizliği yapmıyor. Kırılan tabelalar ve koruyucu bariyerler de olduğu yerde bırakılıyor, tamir edilmiyor.



Bariyerler tehlikelere davetiye çıkarıyor

KKTC’de en yoğun yollardan en az kullanılan yollara kadar her yerde can ve mal güvenliğini riske eden durumlar var. Seyir halindeki araçların olası bir kaza durumunda can güvenliği açısından büyük önem taşıyan bariyerler birçok noktada ot ve ağaçlardan görünmez durumdayken birçok noktada ise meydana gelmiş kazalarda zarar görmüş ve öylece bırakılmış. En keskin virajlarda dahi koruyucu bariyerlerin yol kenarlarında atıl durumda bırakılması, ciddi tehlikelere davetiye çıkarıyor. Bunun yanında yol kenarlarındaki kuru otlar, yolların içerisine sarkan ağaç dalları, temizlenmeyen orta refüjler ve bir insan boyunu aşan dikenlerle dolu çemberler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol kenarlarında hurdalık metallerin yanı sıra çöpler ve kuru otlar birikiyor. Gün geçtikçe artan bu kirlilik karşısında Karayolları, Elektrik Kurumu, Çevre Bakanlığı belediyelerin gerekli önlemleri almaması büyük bir üzüntü yaratıyor.

Sürücüler zor anlar yaşıyor

Kısa bir süre önce tamamlanan ve trafik akışına açılan Lefkoşa kuzey çevre yolunda temizlenmeyen otlar hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de yüksek yangın riski taşıyor. Yol kenarlarında, orta refüj içerisinde ve çemberlerde bir insan boyunu aşan kuru otlar ve dikenler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Öte yandan aynı yolda çemberlerde ve orta refüjlerde kaza sonucu sökülen bordür taşları ile zarar gören bariyerler olduğu gibi bırakıldı.

Ağaçlar yollara sarktı

Girne Lefkoşa anayolunun her iki yönünde de yol kenarlarında bulunan ağaçların dalları, orta refüj içerisinde bulunan ağaç dalları ve dikenler yol içerisine sarkarak yolu kullanan sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Diğer yandan yol kenarlarındaki ağaçlar trafik uyarıcı ve yön levhalarını da görünmez hale getirdi.

Alkol ve fuhuş yuvası

Girne Lefkoşa anayolu üzerinde Ciklos mevkiinde oluşturulan dinlenme yerleri ilgi ve bakımsızlıktan dökülürken son zamanlarda alkol ve fuhuş yuvasına döndü. Gece saatlerinde bölgeye giderek alkol kullanan kişiler çöplerini çevreye gelişigüzel atarken bölgedeki kullanılmış prezervatifler burada fuhuş yapıldığını da gösteriyor.