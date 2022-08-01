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Projeler ele alınacak

Bakan Altuğra, Koca’nın daveti üzerine Ankara’ya gidiyor

Projeler ele alınacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte bugün Bakan Fahrettin Koca ile görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.
 Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı projeleri ve pandemi sürecinin değerlendirileceği Ankara ziyaretinde Bakan Altuğra'ya Bakanlık Müsteşarı ve Özel Kalem Müdürü eşlik edecek. 

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