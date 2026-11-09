Etkinlik düzenlenecek

Halkın Partisi (HP), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için altı ilçeden belirlediği 50 milletvekili adayını bu akşam düzenlenecek etkinlikle kamuoyuna tanıtacak. Tanıtım etkinliği saat 19.00’da Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilecek. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, tüm halkın davet edildiği aday tanıtım etkinliğinde, partinin seçim sürecinde izleyeceği politikaların ve ülke sorunlarına yönelik somut çözüm önerilerinin de kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiği belirtildi. Partinin “Hak Ettiğimiz Yaşam” sloganıyla yürüttüğü seçim çalışmalarında temiz siyaset, liyakat, adalet, şeffaflık ve hesap verebilir yönetim ilkelerinin ön plana çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, devlet kurumlarının yeniden güçlendirilmesi ve vatandaşların hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşması için yönetim sorumluluğu üstlenmeye hazır olunduğu vurgulandı.

HP heyeti Lefke Hurma Festivali’nde halkla buluştu

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları, 17. Geleneksel Lefke Hurma Festivali’ne katılarak bölge halkıyla bir araya geldi. Festival kapsamında esnaf ve üreticileri ziyaret eden Özersay, vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin sorunlarını, beklentilerini ve ülkenin geleceğine ilişkin görüşleri dinledi.