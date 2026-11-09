Geleceğin teminatı gençler “Mücahitle Bir Gün” faaliyetleri kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)ile buluştu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, genç nesiller ile Mücahitler arasındaki gönül bağını güçlendirmek, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve tanıtmak maksadıyla yürütülen "Mücahitle Bir Gün" faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Geçitkale bölgesinde icra edilen “Yıllık Zorunlu Paraşüt Atlayışları” faaliyetine Polatpaşa Lisesi'nden 210 öğrenci ve öğretmenlerin katılımı sağlandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş da faaliyeti yerinde takip etti. Öğrenciler, paraşütçülerin atlayışlarını Geçitkale Havaalanı bölgesinde komutanlarla birlikte izleme imkânı buldu.