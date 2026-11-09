‘Siyasi birikime sahibiz’

Demokrat Parti (DP), 6 Aralık Genel Seçimlerinde yarışacak 50 milletvekili adayı ile yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan ve belediye meclis üyesi adaylarını düzenlediği lansman gecesinde tanıttı.

Lefkoşa Grand Paşa Otel'de önceki akşam yoğun katılımla gerçekleştirilen aday tanıtım gecesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bir konuşma yaptı.

Ataoğlu, Demokrat Parti'nin yerel yönetimlerden Cumhuriyet Meclisi'ne uzanan yeni seçim sürecini başlattığını belirterek, halkın sorunlarını bilen, çözüm üreten ve sorumluluk üstlenen kadrolarla seçime hazır olduklarını söyledi.

Gecenin yalnızca bir aday tanıtımı olmadığını vurgulayan Ataoğlu, KKTC'nin geleceğini şekillendirecek kadroları halkla buluşturduklarını ifade etti.

Demokrat Parti'nin siyasi anlayışının temelinde Kıbrıs Türk halkının iradesi, devletin kurumlarının korunması ve toplumsal uzlaşı bulunduğunu belirten Ataoğlu, partinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın devletçi vizyonundan ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden gelen bir siyasi birikime sahip olduğunu söyledi.

“Gençlerimizin kendi topraklarında gelecek kurmasını sağlayacağız”

Konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayıran Ataoğlu, gençlerin ülkelerinden göç etmek zorunda kalmadan yaşamlarını sürdürebilmelerinin Demokrat Parti'nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

İstihdam, mesleki eğitim, genç girişimciliği ve sosyal konut projelerinin ortak bir devlet politikası çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Ataoğlu, gençlerin ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer edinmelerini sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata daha güçlü ve eşit biçimde katılmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, yerel yönetimler ve merkezi hükümet iş birliğiyle erişilebilir kreş ve çocuk bakım merkezlerinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yeni dönemde ortaya konulacak hedeflerin belirli takvimlere bağlanacağını ve gerçekleştirilen çalışmaların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Ataoğlu, hesap verebilir bir yönetim anlayışını esas alacaklarını kaydetti.

Demokrat Parti'nin Karpaz'dan Lefke'ye kadar ülkenin her bölgesinde vatandaşlarla buluşacağını belirten Ataoğlu, partinin hem yerel yönetimlerde hem de Cumhuriyet Meclisi'nde daha güçlü temsil edilmesini hedeflediklerini söyledi.