İlk icraat olacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, 6 Aralık seçimlerinin ardından yeniden hükümeti kurmaları halinde koşulsuz bedelli askerlik düzenlemesi yapacaklarını açıkladı.

Üstel, yazılı açıklamasında, hükümet programının okunup güvenoyu alınmasının ardından yasa önerisini ilk Meclis oturumunda sunacaklarını, düzenlemeyi 30 gün içinde geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üstel, önerdikleri düzenlemede eğitim, yurt dışında çalışma veya yurt dışında yerleşik olma şartı aranmayacağını belirterek, “Askerlik çağına girmiş yükümlüler ile asker kaçağı veya bakaya durumunda bulunan tüm KKTC vatandaşlarına koşulsuz bedelli askerlik hakkı vereceğiz.” dedi.

Askerlik yükümlülüğünün gençlerin eğitim, çalışma ve aile kurma planlarını etkilediğini ifade eden Üstel, düzenlemeyle gençlerin geleceklerini ülkede kurmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Üstel, ailelerin yaşadığı ayrılıkların sosyal etkilerini de dikkate aldıklarını belirtti.

Üstel, “Hükümeti kuracağız. Hükümet programımızı okuyup güvenoyunu alır almaz, ilk oturumda bu yasa önerisini Meclise sunacağız. Ardından 30 gün içinde yasayı geçirerek bu tarihi adımı atacağız. Size sadece söz vermiyorum; şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çünkü biliyorum, yine iktidarda olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bunun sadece kendilerinin yapabileceği bir iş olduğunu kaydeden Üstel, “bu ülkede tüm büyük projeleri hayata geçiren, köklü reformları cesaret ve irade ortaya koyarak gerçekleştiren, Anavatan Türkiye ile ilişkileri en üst düzeyde yürüten partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu” dile getirdi.