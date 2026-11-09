5 yıl süre verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, özel eğitim öğretmeni eksikliğini gidermeyi ve tüm çocukların yaşadıkları bölge veya ailelerinin ekonomik durumundan bağımsız olarak eşit eğitim olanaklarına ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. İncirli, eğitimde nitelikli dönüşümü beş yıl içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğündeki heyet, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde İncirli’ye Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı ve adayı Ali Karavezirler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar eşlik etti.

CTP heyetinin ilk durağı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi oldu. Ardından Şehit Mehmet Eray İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’ni ziyaret eden heyet, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim alanında yaşanan sorunları ve okullardaki çalışmaları değerlendirdi.

“Tüm çocukların aynı eğitim olanaklarına ulaşmasını sağlayacağız”

Eğitimde nitelikli bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Sıla Usar İncirli, bu dönüşümü bilimsel yöntemlerle ve eğitimcilerle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Yeni dönemde mesleki eğitime büyük önem vereceklerini kaydeden İncirli, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve görevlerini daha iyi şartlarda yapabilmelerinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çeken İncirli, Karpaz’dan Lefkoşa’ya kadar tüm çocukların yaşadıkları bölgeden bağımsız olarak aynı eğitim olanaklarına ulaşmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Özel eğitim öğretmeni sayısı artırılacak

Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunları ve özel eğitim öğretmeni yetersizliğini gündeme getirmesi üzerine İncirli, bu alandaki eksikliklerin giderilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Özel eğitim kurumlarının sayısını da artırmayı hedeflediklerini ifade eden İncirli, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin iş birliği içerisinde çalışacağı kapsayıcı bir sistem oluşturacaklarını kaydetti.

Tam gün eğitime geçiş sürecine de değinen İncirli, eğitimde nitelikli dönüşümü beş yıl içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti.

CTP, ZAYDER’i ziyaret etti

Öte yandan İncirli, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret etti. İncirli’ye ziyaretleri sırasında bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar da eşlik etti. Ziyarette ZAYDER’in çalışmaları ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi alan İncirli, derneğin özellikle yaşlılara, engelli bireylere ve toplumun farklı kesimlerine yönelik yardımlaşma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

