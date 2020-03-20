Evlat sevgisi

Ömer KADİROĞLU

İngiltere’de eğitim gören ve Coronavirüs salgını sonrasında adaya dönen öğrenciler, Çatalköy’deki Malpas Otelde karantinaya alınırken, evlat hasreti çeken aileler dün yemek çantalarıyla birlikte bölgeye akın etti.

Karantina merkezindeki yetkililer, öğrencileri aileleriyle görüştürmediklerini, sadece uzaktan selamlaştıklarını belirtirken, 180 kişinin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi. Diyalog’a konuşan öğrenci velileri ise “Onların sağlıklı yaşamları için 14 gün daha hasret çekeceğiz. Ama onlara sevdikleri yemeklerden getirdik. Bu konuda bizlere yardımcı olan yetkililere teşekkür ederiz” dedi.

Sancılı bekleyiş

Malpas Otel’de karantinaya alınan 180 kişinin sancılı bekleyişi sürüyor. Çoğu yurt dışında eğitim gören öğrencilerden oluşan 180 kişi, 15 günlük sürenin bitmesi için gün sayıyor. Yurt dışında eğitimdeyken virüs salgını nedeniyle ülkeye gelen ancak karantinaya alındıkları için evleri yerine otele götürülen öğrenciler aileleri ile hasret giderecekleri günü beklerken, anne ve babalar da çocuklarının sağlığı için 14 güne katlanacaklarını ifade ediyor. Çocuklarının sevdiği yemekleri yapıp dün karantina merkezine akın eden aileler, her ne kadar onlarla görüştürülmeseler de balkon ve camlara çıkan çocukları ile uzaktan selamlaşma fırsatı buldu. Diyalog’a konuşan öğrencilerin aileleri “Onların sağlıklı yaşamları için 14 gün daha hasret çekeceğiz. Ama onlara sevdikleri yemeklerden getirdik. Bu konuda bizlere yardımcı olan yetkililere teşekkür ederiz” dedi.